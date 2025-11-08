Santa Cruz participó de la 63ª Asamblea del Consejo Federal de Inversiones

La provincia de Santa Cruz participó activamente de la 63ª Asamblea del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el espacio que reúne a los representantes de todas las jurisdicciones del país para coordinar estrategias de inversión y desarrollo territorial. En representación del Gobierno Provincial estuvo participado del zoom, Sebastián Georgion.

Durante la jornada, los representantes provinciales abordaron una amplia agenda centrada en la reactivación económica, la inversión en infraestructura productiva.

Entre los principales ejes tratados se destacaron:

-Memoria 2024319416

-Cuenta general del ejercicio 2024

-Plan de acción técnica 2026

-Proyecto de presupuesto 2026

-Fondo de inversión a la innovación

-Modelo de contrato de fideicomiso

-Proyecto de creación del Instituto Universitario “Escuela Federal de Desarrollo”

-Estatuto de constitución de la fundación

En representación de Santa Cruz, Sebastián Georgion destacó la importancia de consolidar una mirada federal del desarrollo: “El CFI es una herramienta clave para que las provincias puedan planificar su futuro con autonomía y visión estratégica. En Santa Cruz tenemos proyectos en marcha que reflejan esa idea de que obras que se inician, se ejecutan y se terminan, generando trabajo genuino y fortaleciendo el arraigo local”.

El encuentro concluyó con la ratificación de una agenda de trabajo federal 2025-2026, orientada a fortalecer las capacidades de planificación territorial y apoyar a las provincias con herramientas de financiamiento, asistencia técnica y promoción de inversiones.