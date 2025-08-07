Santa Cruz participó de la 172° Asamblea del Consejo Federal de Turismo y del Meet Up Argentina 2025

La Secretaría Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, estuvo presente este martes de la 172° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Turismo (CFT) que se realizó en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de autoridades nacionales y representantes de todas las provincias del país.

La jornada incluyó la acreditación de los asistentes, la apertura oficial del encuentro, el corte de cinta inaugural y una recorrida por el predio, así como también el acto de apertura del Meet Up Argentina 2025, uno de los eventos más relevantes del sector turístico y de reuniones del país, que se desarrollará el 6 y 7 de agosto en el mismo predio.

En ese marco, la directora Provincial de Turismo, Rocío Albornoz representó a la provincia en la Reunión Ordinaria N° CCXLI del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina, donde junto a sus pares de la región, abordaron temas estratégicos como balances contables, la iniciativa “Buy Patagonia”, las acciones conjuntas de promoción, y propuestas de desarrollo vinculadas al turismo de reuniones, entre otros.

La participación de Santa Cruz en estos espacios refuerza el compromiso de la provincia en seguir posicionando su oferta turística en eventos de alcance nacional e internacional, fortaleciendo el trabajo conjunto con las provincias patagónicas y generando nuevas oportunidades para el desarrollo del sector.