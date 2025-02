Santa Cruz participará de una nueva edición de la feria minera PDAC en Toronto

Se trata de la principal convención de la actividad a nivel internacional. Autoridades del Gobierno Provincial serán parte de paneles y reuniones de trabajo buscando atraer inversiones, como así también poner en común políticas sobre regulaciones y estándares de control. Se destaca el foro “Exploring new frontiers in the Deseado massif”, organizado por Santa Cruz.

El Gobierno Provincial, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, participará de una nueva edición de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), a realizarse entre los días 2 al 5 de marzo, en Toronto, a través de la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, y de la empresa estatal FOMICRUZ.

Allí, el lunes 3, en el marco del Día de Argentina, y con el lema “Por qué Argentina debería ser tu próximo movimiento estratégico”, Nadia Ricci, secretaria de Estado de Minería, será parte del panel “Oportunidades en las provincia de Cuyo y Patagonia”, a realizarse a las 10:45 horas, junto a los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo; y de San Juan, Marcelo Orrego; como así también a la subsecretaria de Energía y Minería de Río Negro, Andrea Confini, con la moderación de Alejandra Cardona de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

Por otro lado, ese mismo lunes, a las 13:30 horas, se procederá a la inauguración oficial del stand de FOMICRUZ, la que será encabezada por su presidente, Oscar Vera, junto a autoridades nacionales, provinciales y de la organización.

A las 15:00 horas, tendrá lugar el foro “Exploring new frontiers in the Desado massif”, organizado por el Gobierno de Santa Cruz, evento “pensado y diseñado para impulsar la promoción y las oportunidades de negocios en la exploración de nuestra provincia”, señalaron desde la cartera minera.

Estas actividades, son parte de la agenda de trabajo que llevarán adelante las autoridades santacruceñas, entre las que también se destaca la reunión del Foro Intergubernamental sobre Minería, Metales y Desarrollo Sostenible, en apoyo a la buena gobernanza para el mejoramiento de las comunidades, las economía y el ambiente; como así también, el análisis del estatus de actividades del convenio firmado en Londres, con su definición del plan de acción para este 2025 de “Women in Mining”.

Además, la Provincia será parte del evento de promoción en el Canadian Council for the Americas, organización civil de discusión de los principales temas políticos y económicos del continente; al tiempo junto a sus pares argentinos y canadienses realizarán un intercambio de estrategias de atracción de inversiones, regulaciones y estándares de control, entre otros.

Desde la organización, se destacó que esta es la Convención de Exploración y Minería más importante del mundo, que reunirá a más de 27 mil asistentes de 135 países en Toronto, Canadá, reuniendo a los principales actores del sector para debatir tendencias, promover inversiones y fortalecer la colaboración internacional.