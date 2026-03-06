Santa Cruz participa en el relevamiento turístico de la Ruta Nacional 3

La Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, participa del relevamiento turístico que se realiza sobre la Ruta Nacional 3 con el objetivo de elaborar una nueva guía turística del corredor, una iniciativa que se lleva adelante junto al Automóvil Club Argentino (ACA) y la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Turística.

El trabajo contempla un recorrido por distintos puntos del litoral santacruceño para relevar atractivos turísticos, sitios históricos, servicios y experiencias vinculadas al turismo en la región, aportando información actualizada que formará parte de la nueva guía destinada a promover este importante corredor turístico del país.

En representación de la provincia participa Marina Basalo, integrante de la Delegación Zona Norte de la Secretaría de Turismo, quien acompaña el trabajo del equipo del Automóvil Club Argentino integrado por Luis Malnati e Ignacio Barreiro, especialistas en cartografía. El relevamiento que llevan adelante busca actualizar la información existente sobre el corredor, identificar novedades y completar material que aún no forma parte de las guías actuales.

Hasta el momento las visitas incluyeron distintos puntos de la zona norte de la provincia como Caleta Olivia, Fitz Roy y Jaramillo, donde se visitaron espacios históricos, estaciones ferroviarias, museos y atractivos naturales. El recorrido continúa por Cabo Blanco y otras localidades del corredor, continuando por Puerto San Julián y Río Gallegos, con el acompañamiento de equipos locales de la Secretaría de Turismo y de los municipios.

Además del registro técnico de los destinos, el equipo trabaja en la construcción de contenidos que reflejen la experiencia del viajero. Para ello realizan grabaciones y registros narrativos del recorrido, con el objetivo de transmitir las sensaciones y vivencias que experimenta un turista al transitar los distintos puntos de la Ruta Nacional 3.

Durante las visitas también se relevaron herramientas tecnológicas aplicadas a la interpretación turística, como una aplicación de realidad aumentada disponible en el museo de Jaramillo, que permite realizar recorridos guiados virtuales e interactivos. Esta tecnología posibilita que visitantes y grupos educativos puedan acceder a contenidos históricos y explicaciones en tiempo real a través de dispositivos móviles.

Esta iniciativa forma parte de las acciones que se desarrollan desde el Gobierno de Santa Cruz, para fortalecer la promoción del corredor de la Ruta Nacional 3 y poner en valor los destinos, la historia y el patrimonio cultural y natural santacruceño, consolidando su posicionamiento dentro de los circuitos turísticos nacionales.