Santa Cruz participa del Consejo Federal del Trabajo

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, participa de la primera reunión del Consejo Federal del Trabajo en Buenos Aires. Se trata de un encuentro que tiene como finalidad, exponer la realidad de cada una de las provincias y, abordar temas inherentes a la situación actual del mundo del trabajo.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Gutiérrez se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siendo parte del Consejo Federal del Trabajo donde asisten además representantes de todo el país.

El titular de la cartera Laboral, está mañana brindó declaraciones a Radio Nuevo Día indicando: “al ser la primera del año, va a tener bastante trascendencia, ya que hay muchísimos temas para tratar, donde, por la situación actual el tema del desempleo, seguramente va a ser el protagonista de la sesión”.

Luego sobre la posibilidad del tratamiento a la implementación de la modificación al régimen laboral a nivel nacional dijo que “cada vez que hay un tema para discutir y que tiene que ver con el empleo debe llevar la seriedad de caso. Nosotros decimos siempre: hay que sentarse, discutir, hablar y proponer”.

“Generamos Políticas Públicas”

En otro sentido y consultado sobre la Resolución N° 351 régimen laboral en minería, el ministro anticipó que la semana habrá novedades al respecto entendiendo que “el propio Gobernador Claudio Vidal es el encargado de brindar propuestas superadoras al respecto”.

Recordó que “frente a la propuesta hubo contrapropuestas, para llamarlo de alguna forma, la estamos elaborando, tanto con los dirigentes gremiales, como de las cámaras mineras y petroleras”, describió y remarcó “lo que nos interesa es la generación de empleo, que eso mueve las economías regionales, o locales. Ahí estamos parados y creo que la semana que viene vamos a tener alguna novedad”.

Ampliando esa situación dejó aclarado que “no le vamos a causar un perjuicio económico a nuestros trabajadores”.

“Santa Cruz, en materia minera y en otros temas, pero en materia minera que estamos hablando, no tuvo políticas públicas. Y eso deriva en la desocupación que tenemos, en el perjuicio gigantesco en el medio ambiente. No hubo evaluación en el impacto ambiental, ni antes ni después”, subrayó y precisó “y esto no es de ahora, ha sido hace muchísimo tiempo. No sólo no generaron una sola política pública, sino que no les interesó absolutamente nada de lo que le pasaba al pueblo, y obviamente se beneficiaron ellos, funcionarios, ministros, gobernadores, que se han beneficiado con la riqueza de Santa Cruz. Digamos, se robaron todo”.

Julio Gutiérrez puso énfasis en que ahora el gobierno provincial “está generando esas políticas públicas que no hubo y esos son nuestros temas importantes”.

“Pero no tenga ninguna duda que nosotros vamos a combatir la corrupción. Lo dijimos claramente el día que asumimos y estamos permanentemente haciendo ese trabajo, esta corrupción estructural que tenía la provincia ha sido un gran perjuicio para todos. Porque claro, no se podían generar políticas públicas porque seguramente perjudicaba a algún funcionario. Esto es lo que pasaba. Algunos quieren seguir de fiesta que obviamente no es en el estado provincial y eso después la gente en las elecciones lo juzgará”, concluyó el funcionario de Santa Cruz.