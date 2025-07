Santa Cruz muestra todo su potencial productivo en La Rural 2025

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, valoró la participación de Santa Cruz en la Exposición Rural de Palermo, donde la provincia tiene una presencia destacada con productos regionales, propuestas culturales y oportunidades de promoción comercial. “El gobernador dio las instrucciones para que Santa Cruz muestre toda la producción. No solo la ganadería, sino también alimentos, artesanías, pesca, cultura. El resultado fue de lujo”, expresó.

La funcionaria agradeció especialmente el trabajo articulado entre el Consejo Agrario Provincial, el Ministerio de la Producción, Turismo, Cultura y Tierra Amada. “Se trasladó carne, pescado de producción local, guanaco, cordero, y se están haciendo degustaciones. También hubo artistas que se sumaron, incluso algunos que estaban en Buenos Aires por otras razones. Se armó una grilla diaria de actividades y salió todo muy bien”, destacó en diálogo con LU14 Radio Provincia.

Luego, consultada sobre el estatus sanitario de la región patagónica, tras la decisión nacional de flexibilizar la barrera y permitir el ingreso de carne con hueso desde el norte del país, la ministra consideró que “lo que corresponde es que el resto del país eleve su estatus sanitario, no que la Patagonia lo baje. Esto tiene más de 20 años de trabajo. ¿Por qué hacer que una zona baje, en lugar de que el resto suba?”, planteó.

Ricci sostuvo que se trata de una decisión política con consecuencias reales. “La carne no bajó su precio y seguimos arriesgando un estatus sanitario que costó décadas conseguir. Por eso estamos unidos, gobernadores, ministros y productores”. Además, anticipó que el 23 de julio se realizará una reunión clave con autoridades nacionales y Senasa. “Vamos a pedir la modificación de la resolución 460 para proteger el estatus”, afirmó.

En materia turística, la ministra destacó el trabajo conjunto con Parques Nacionales para ordenar el ingreso al portal norte del Parque Nacional Los Glaciares, en El Chaltén. “Ese recurso natural es de los santacruceños y debe ser preservado. La cantidad de extranjeros que ingresan a hacer los recorridos de un recurso que es una maravilla mundial implica que lo cuidemos”, señaló.

Actualmente, el cobro de entradas está a cargo de la Sociedad del Estado SAU, en el marco de un convenio con Parques Nacionales. “Esto todavía no está del todo resuelto, hay que trabajarlo con la comunidad. Pero es necesario, porque permite mantener el lugar y sostener todo lo que implica recibir visitantes: senderos, infraestructura, control”, explicó. La ministra también insistió en la necesidad de hablar de capacidad de carga. Una medición que regula “cuánta gente puede transitar un sendero por día, según su dificultad y condiciones. Si no se controla, el recurso no se sostiene”.

Por otra parte, puso en valor el impulso a destinos turísticos que hoy no forman parte del circuito tradicional. “Rubén (Martínez, secretario de Estado de Turismo) está haciendo un trabajo maravilloso con los destinos emergentes. El Chaltén y El Calafate se venden solos, lo que necesitamos es integrar el noroeste, potenciar el aeropuerto de Perito Moreno y trabajar el avistaje de ballenas en Caleta Olivia. Todo está ligado a la conectividad terrestre y aérea, y a una mirada equilibrada del desarrollo”, concluyó.