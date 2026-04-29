Santa Cruz le da un fuerte impulso a la innovación educativa en la Secundaria

El Gobierno Provincial, a través del Consejo Provincial de Educación (CPE), inició una nueva etapa del programa “Transformar la Secundaria” junto a las Fundaciones Grupo Petersen y el Banco Santa Cruz, con la capacitación denominada “Campamento Matemático”.

La gestión del gobernador Claudio Vidal implementó esta propuesta educativa con el objetivo de “Transformar la Secundaria”. La misma desarrollará durante el día de hoy y tendrá su cierre el jueves 30, en las instalaciones del Salón Auditorio Luis Villarreal del Centro Cultural Santa Cruz.

La inauguración del evento contó con la participación de la presidenta del CPE, Iris Rasgido, la coordinadora de la Fundación Santa Cruz, Andrea Bahamonde, y autoridades educativas.

En esta oportunidad, la iniciativa busca el fortalecimiento de los procesos de innovación educativa en el área de las matemáticas, mediante jornadas de debate y formación, que integran a docentes de toda la provincia bajo lineamientos de la política pública.

Un compromiso con la innovación educativa

La implementación de este programa representa un eje central en la agenda del Gobierno de la Provincia para elevar la calidad de los aprendizajes. A través de esta articulación público-privada, se busca profundizar los cambios estructurales necesarios para que las instituciones educativas respondan a los desafíos actuales, garantizando el acompañamiento técnico a los equipos docentes.

“Esta es la oportunidad de poner las experiencias sobre la mesa para poder compartirlas con otras instituciones y avanzar en esa transformación”, sostuvo durante el encuentro. La funcionaria remarcó que la meta es el fortalecimiento y la profundización de los procesos de innovación y transformación educativa, en escuelas secundarias, tal como reza el compromiso asumido por la gestión provincial.

Debate y construcción en territorio

Para Rasgido, la clave del éxito de estas políticas reside en la participación activa y el diálogo sin restricciones entre los profesionales de la educación. El dinamismo de la profesión docente obliga a repensar las prácticas tradicionales, y a validar nuevas metodologías de enseñanza que surgen del intercambio de experiencias entre diferentes localidades.

“La educación no se puede transformar si solamente es una decisión de política educativa; se transforma si los docentes se encuentran, se reúnen, si pueden debatir y discutir”, enfatizó la titular de Educación. En ese sentido, instó a los presentes a perder el miedo al disenso, asegurando que la consolidación de estos lineamientos requiere que todos los actores del sistema sean “protagonistas” del cambio.

Perspectivas y metas para el ciclo lectivo

Con una agenda intensa por delante, el programa “Transformar la Secundaria” se posiciona como una herramienta estratégica para mejorar los índices educativos de la provincia. El capital humano de los docentes es visto como el motor principal, para lograr que los objetivos planteados en los papeles se traduzcan en mejoras concretas dentro del aula.

“Sabemos que con el capital de docentes que tenemos en la provincia de Santa Cruz, realmente vamos a lograr transformar la educación”, concluyó la funcionaria, destacando la importancia de trabajar sobre los indicadores actuales para proyectar una escuela media más inclusiva y de mayor calidad.