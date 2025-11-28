Santa Cruz inició su participación en el Torneo “Facundo Rivas 2025” en Ushuaia

Deportistas con discapacidad de la provincia de Santa Cruz iniciaron este jueves su participación en la 15° edición del Torneo “Facundo Rivas”, organizado por el Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad (CAAD).

La provincia vuelve a decir presente en este encuentro regional que promueve el deporte adaptado, con el acompañamiento de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.

La Casa del Deporte “Chocho Vargas” y la pista de Atletismo de Ushuaia fueron escenario de las competencias, que reúnen a delegaciones provenientes de distintos puntos del país.

En la primera jornada, el profesor Maximiliano Ferreyra destacó la participación de atletas de la Dirección de Discapacidad en las pruebas de 100 metros, lanzamiento de bala y jabalina, con un desempeño sólido. Además, Andrés Huenupi representó a la provincia en la disciplina de boccia. Este viernes será el turno del debut de la nadadora Olivia Martínez, de Puerto Deseado, en las pruebas de natación.