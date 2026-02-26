Santa Cruz: Inicio del Ciclo Lectivo 2026

El Consejo Provincial de Educación informa a la comunidad educativa que, en el marco de las negociaciones que el Gobierno Provincial mantiene con los gremios del sector y atendiendo al diálogo respetuoso que se promueve desde el Estado para abordar las diversas inquietudes planteadas. El CICLO LECTIVO 2026 inicia este viernes 27 de febrero.

En este sentido, se solicita a cada institución educativa de la provincia llevar adelante las acciones organizativas y administrativas correspondientes, a fin de garantizar el normal inicio de clases y acompañar esta etapa tan significativa para estudiantes, docentes y familias santacruceñas.

La Cartera Educativa reafirma su compromiso con el derecho social a la educación y con la construcción de acuerdos que fortalezcan el sistema educativo provincial.