Santa Cruz impulsa la transición energética en sus escuelas técnicas con la instalación de paneles solares

El Gobierno de Santa Cruz, a través de un trabajo articulado entre el Consejo Provincial de Educación, el Instituto Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación (CITEC) y la Fundación FEPA, concretó la instalación de paneles solares en tres instituciones técnicas: la Escuela Industrial N° 4 de Pico Truncado, y las Escuelas Industriales N° 1 y N° 10 de Caleta Olivia.

El proyecto fue posible gracias a un financiamiento internacional, y constituye un paso clave en la transición energética de los edificios escolares de la provincia.

Tres aristas del proyecto

La iniciativa se desarrolla en tres ejes complementarios:

Transición energética: instalación de paneles solares, para generar energía renovable y reducir el consumo de la red convencional. Producción de conocimiento: mediciones de la radiación solar en la región patagónica, con el registro y sistematización de datos que podrán ser analizados por docentes y estudiantes. Fortalecimiento pedagógico: integración del proceso de instalación y medición a los proyectos educativos institucionales, convirtiéndolos en situaciones de enseñanza innovadoras y ligadas a la ciencia aplicada.

Una oportunidad para las escuelas y la provincia

La presidenta del Consejo Provincial de Educación destacó que este tipo de proyectos “no solo significan ahorro energético, sino que abren la posibilidad de vincular la tecnología con la formación técnica de los estudiantes, potenciando su futuro laboral y su compromiso con el cuidado del ambiente”.

Desde CITEC remarcaron que, la sistematización de datos sobre radiación solar en esta región de la Patagonia representa un aporte de gran valor, para el desarrollo científico provincial.