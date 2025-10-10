Santa Cruz impulsa la planificación territorial de su región costera

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Planeamiento Estratégico dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, participó del Segundo Encuentro de Fortalecimiento de las Ciudades Costeras, realizado en la localidad vecina de Puerto San Julián.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Simón Bolívar del Hotel Costa Austral, reuniendo a representantes de distintos sectores con el objetivo de avanzar en la construcción participativa de territorialidad en la región costera de Santa Cruz.

En representación de la Secretaría de Estado de Planeamiento Estratégico, la directora técnica Celeste Ortiz destacó que “estos encuentros fortalecen el trabajo interdisciplinario no solo entre las localidades, sino también con los diferentes actores académicos, privados y asociaciones”.

La jornada forma parte de un proceso que busca revalorizar el potencial costero, promover la diversificación productiva y consolidar un desarrollo equilibrado que potencie el ambiente, la economía y el bienestar de las y los santacruceños.

Durante la primera edición se construyó información de base que continúa enriqueciéndose con nuevos aportes. “La información es la clave de las decisiones correctas -se remarcó durante la apertura-, y este proceso requiere compromiso, identidad y pertenencia de todos los sectores para fortalecer a la provincia y recuperar espacios de competitividad”.

El encuentro convocó a representantes gubernamentales, académicos, empresariales y del ámbito laboral, reafirmando la importancia del trabajo conjunto y la planificación estratégica para el desarrollo sostenible de las ciudades costeras.