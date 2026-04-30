Santa Cruz impulsa el fortalecimiento de mataderos para ordenar y potenciar la producción

El Gobierno de Santa Cruz avanza en acciones para optimizar el funcionamiento de las plantas de faena, mejorar la calidad y consolidar el desarrollo productivo en toda la provincia.

El gobernador Claudio Vidal encabezó una reunión con funcionarios, intendentes y representantes de las fuerzas de seguridad para acordar medidas destinadas a optimizar el funcionamiento de los mataderos municipales en las distintas localidades.

La iniciativa se enmarca en una política productiva que prioriza el ordenamiento del sector y el acompañamiento a los productores.

Contar con más mataderos en condiciones adecuadas permite garantizar la calidad de la carne, reducir la faena informal y fortalecer la prevención del abigeato, en articulación con el Ministerio de Seguridad. A su vez, fortifica la generación de empleo y la cadena productiva, con impacto directo en las economías locales.

En este sentido, desde el Gobierno provincial señalaron que la medida forma parte de una estrategia que busca consolidar una base productiva sólida, con infraestructura, planificación y acompañamiento a los productores, con el objetivo de generar más trabajo y desarrollo en Santa Cruz.

El plan también incorpora la promoción de la producción de carne de guanaco, como parte de una política orientada a ampliar oportunidades y aprovechar los recursos de la provincia.