Santa Cruz impulsa el desarrollo provincial con el 2° Encuentro de Referentes de la Economía Social

El Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD) de Río Gallegos fue escenario de un nuevo encuentro de referentes de la economía social de la provincia. La finalidad del mismo fue unificar criterios administrativos, y presentar nuevas líneas de financiamiento directo para el sector socio productivo.

El secretario de Estado de Economía Social, Alberto Parsons, encabezó hoy en instalaciones del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD), un encuentro con representantes de los municipios provinciales, para optimizar la asistencia a emprendedores. Esta mesa de trabajo tuvo, como eje, descentralizar herramientas del Gobierno de Santa Cruz frente al complejo escenario económico regional.

La jornada permitió unificar criterios administrativos y presentar nuevas líneas de financiamiento directo para el sector socio productivo.

Agilidad y Dinamismo

En la jornada se planteó un esquema operativo, que reduce los tiempos burocráticos para los trabajadores independientes.

“Sabemos que estamos pasando por una situación económica complicada. Entonces, parte del dinamismo, parte de poder ser más ágiles como Estado y como Gobierno, es la implementación de un sistema que acorte tiempos, y que los beneficiados sean nuestros emprendedores provinciales”, afirmó Parsons.

Capacitación y herramientas para el desarrollo

El encuentro contó con la participación técnica del Instituto Superior de Enseñanza Técnica (InSET), organismo encargado de actualizar los programas de capacitación, y el funcionamiento del mercado comunitario. Los referentes municipales recibieron asesoramiento sobre las líneas de acción directa disponibles en la Secretaría, permitiendo que cada localidad cuente con autonomía para gestionar recursos provinciales.

El titular de la secretaría destacó la fluidez del intercambio federal dentro de la provincia: “Va a ser una jornada de mucho trabajo donde podrán hacer todas las consultas que traen desde el interior, brindaremos todas las herramientas para que vuelvan a cada localidad, y puedan implementarlo de manera más rápida”.

Compromiso y proyección territorial

Pese a las distancias y los desafíos climáticos, la presencia de la mayoría de las comunas aseguró que el nuevo sistema tenga un alcance genuinamente provincial. El cierre de la jornada marcó el inicio de una etapa de seguimiento técnico, donde la prioridad absoluta será la generación de oportunidades genuinas, y el sostenimiento del empleo autogestionado en todo el territorio santacruceño.