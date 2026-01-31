Santa Cruz impulsa el cultivo de algas y fortalece la Reserva Cabo Vírgenes

El gobernador Claudio Vidal encabezó un encuentro de trabajo para avanzar en una nueva matriz productiva basada en el cultivo de macroalgas y en el fortalecimiento integral de la Reserva Provincial Cabo Vírgenes, con el inicio de obras de infraestructura turística como primer paso.

La reunión permitió definir líneas de acción vinculadas al desarrollo productivo del litoral santacruceño y a la mejora de las Áreas Naturales Protegidas, con una mirada puesta en el cuidado ambiental y la generación de oportunidades para las comunidades costeras.



Participaron del encuentro el presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, y la directora ejecutiva de la ONG Por el Mar (PEM), Martina Sasso, junto a equipos técnicos del Ministerio de la Producción, a través de la Secretaría de Pesca.



En este marco, se ratificó el trabajo articulado que se viene desarrollando para impulsar el cultivo de macroalgas como una actividad productiva estratégica, con potencial de escala nacional. La iniciativa integra el conocimiento científico y técnico de la ONG, las herramientas de fomento de la Secretaría de Pesca y la gestión territorial del CAP, garantizando un aprovechamiento sustentable del recurso.



“El desafío es producir cuidando. Santa Cruz tiene condiciones únicas y estamos trabajando para que el desarrollo del cultivo de algas genere empleo y valor agregado sin poner en riesgo nuestros ecosistemas”, señaló el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay.



Asimismo, se anunció la reconstrucción del mirador de la Reserva Cabo Vírgenes, una obra necesaria tras los daños provocados por la marea extraordinaria del año pasado. La intervención forma parte de un plan integral que busca mejorar la infraestructura para quienes visitan la reserva y, al mismo tiempo, reforzar la protección del área marina asociada, clave para la biodiversidad.



Las acciones se enmarcan en una gestión basada en evidencia científica, que orienta tanto la planificación de la obra pública como el desarrollo productivo, en línea con las indicaciones del gobernador Claudio Vidal de avanzar hacia un modelo de crecimiento que acompañe la producción, el cuidado ambiental y desarrollo territorial.