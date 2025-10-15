Santa Cruz impulsa el 40% de las exportaciones mineras del país y alcanza su mayor nivel histórico

El Gobierno provincial celebró los números oficiales de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera: en septiembre Santa Cruz registró su mayor nivel histórico mensual y mantiene un peso decisivo en las exportaciones mineras del país, con fuerte participación de oro y destinos estratégicos como Suiza, Estados Unidos y Canadá.

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través del Ministerio de Energía y Minería, destacó los resultados del informe mensual sobre el Origen Provincial de las Exportaciones Mineras, elaborado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera.

Los datos oficiales confirman el liderazgo de la provincia en el mapa exportador del sector, y reflejan el impacto de la actividad minera en la economía local.

Según el informe, en septiembre de 2025 las exportaciones mineras argentinas totalizaron USD 557 millones (+34,3% interanual) y, en ese marco, Santa Cruz alcanzó USD 226 millones en ventas mineras durante el mes, el más alto registrado para septiembre en la provincia.

En el acumulado enero–septiembre de 2025, Santa Cruz suma USD 1.569 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 27,0% y posiciona a la provincia entre las principales jurisdicciones productoras del país.

La canasta exportadora de Santa Cruz en septiembre estuvo dominada por metales: oro (89,5%) y plata (13,9%), mientras que los principales destinos fueron Suiza (41,7%), Estados Unidos (28,9%) y Canadá (17,8%), lo que confirma la conexión de la producción provincial con mercados y centros de comercialización internacionales.

El informe nacional también muestra que junto a Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca explicaron 98,4% de las exportaciones mineras de septiembre y del acumulado del año, subrayando la concentración regional del sector y la relevancia estratégica de la región patagónica en el comercio exterior minero argentino.

Desde el Ministerio de Energía y Minería, se puso en valor el esfuerzo público-privado detrás de estos resultados, con base en el sostenimiento de la actividad minera, a través de políticas activas de promoción, control ambiental, apoyo a proveedores santacruceños y en la generación de empleo local, como ejes esenciales para consolidar la participación de Santa Cruz en las cadenas globales de valor, reafirmando su liderazgo en una minería moderna, sustentable y con mirada de futuro.