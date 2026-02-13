Santa Cruz implementará la Historia de Salud Integrada

La ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross, firmó el convenio con el vicedirector del Instituto Pladema y líder del proyecto HSI, Mariano Risso, para la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI) en la provincia de Santa Cruz.

A través de esta herramienta digital, los hospitales y centros de salud de la provincia podrán acceder y compartir información clínica de manera segura, rápida y eficiente, fortaleciendo la red pública sanitaria.

La firma se concretó mediante videoconferencia con Mariano Risso, vicedirector del Instituto Pladema y líder del proyecto HSI, con quien se dialogó sobre los beneficios estratégicos de esta implementación.

La provincia se integra a una red federal de salud

Con este convenio, Santa Cruz se convierte en la octava provincia del país en sumarse a esta red nacional, junto a:

-Buenos Aires

-La Rioja

-Mendoza

-Chaco

-Jujuy

-Río Negro

-Chubut

Esto permitirá la conexión con otras jurisdicciones del país, facilitando la continuidad del cuidado del paciente, incluso cuando reciba atención fuera de la provincia.

¿Qué beneficios traerá para Santa Cruz?

-Centralización de datos clínicos, estudios y turnos.

-Mayor seguridad y resguardo de la información del paciente.

-Atención más ágil y eficiente.

-Optimización de recursos e insumos hospitalarios.

-Posibilidad de facturación y recupero de prestaciones.

-Implementación con estándares internacionales de interoperabilidad.

La implementación comenzará en los Centros de Atención Primaria de la Salud, para luego extenderse progresivamente a los hospitales provinciales.

Esta decisión estratégica fortalece el sistema público, mejora la gestión sanitaria y consolida una red de salud más moderna, integrada y eficiente para todos los santacruceños.