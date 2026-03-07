Santa Cruz homenajeó a la submarinista Eliana Krawczyk

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Gobierno de Santa Cruz acompañó la iniciativa impulsada por el artista Víctor Burgos para reivindicar la trayectoria de la primera oficial submarinista de Sudamérica, fallecida en el ARA San Juan, como un símbolo de la lucha por el acceso femenino a espacios históricamente vedados.

Formación y persistencia ante el cambio de paradigma laboral

La memoria de Eliana Marta Krawczyk se convirtió este 8 de marzo en el eje de una jornada de reflexión sobre las conquistas laborales y los desafíos actuales de las mujeres en la sociedad argentina. En nuestro país, esta fecha ha trascendido el carácter conmemorativo para transformarse en un hito de la agenda pública, donde se ponen de relieve las brechas salariales, la desigual distribución de las tareas de cuidado y la necesidad de políticas de estado que garanticen la igualdad de oportunidades en sectores estratégicos.

Durante el acto, realizado en un espacio que custodia el legado del ARA San Juan, se destacó la figura de la misionera que rompió un ciclo de 79 años de exclusividad masculina en la fuerza de submarinos. Al respecto, la secretaria de Estado de Igualdad e Integración, Jazmín Macchiavelli, subrayó la importancia de reconocer ese trayecto de lucha que permitió a una mujer de familia trabajadora alcanzar la jerarquía de oficial e ingeniera. Según la funcionaria, este homenaje no solo busca honrar el pasado, sino también leer los cambios de paradigma que atraviesa la sociedad, donde las formas de acceder a derechos están en constante transformación.

“Creo que estamos en un momento de gran cambio; la sociedad hoy está hablando en otros términos y nosotros, como funcionarios, debemos hacer una lectura de esto”, sostuvo. La secretaria analizó que el acceso al trabajo rentado es hoy una necesidad material básica para las familias, lo que obliga al gobierno de la provincia y a la comunidad a pensar en sistemas de apoyo que acompañen a los hijos para evitar la precarización, entendiendo que la apertura de puertas laborales es un camino irreversible.

En relación al contexto nacional y las tensiones discursivas sobre las diversidades, la funcionaria remarcó que los avances significativos se logran mediante acuerdos sociales profundos. “Hay que sentarnos, seres humanos, y acordar cómo vamos a vivir mejor; aunque el territorio siempre sea de disputa de poder, no podemos bajar los brazos porque queda mucho por avanzar, principalmente en el ámbito laboral”, manifestó durante el encuentro.

El cierre de la jornada estuvo marcado por una convocatoria a la formación como herramienta de resistencia. Macchiavelli recordó que la integración femenina en espacios tradicionales suele generar resistencias iniciales, comparándolo con la transición histórica hacia las escuelas mixtas. “Las cosas deben ser justas, no necesariamente cómodas; la justicia social siempre genera incomodidad en quienes están acostumbrados a lo establecido, pero debemos atravesar esa instancia para construir una realidad más equitativa”, concluyó la secretaria, instando a las mujeres a prepararse y ocupar su lugar en el territorio de disputa.