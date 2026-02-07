Santa Cruz fortalece vínculos con Canadá para impulsar el desarrollo minero



El ministro de Energía y Minería, Iaime Álvarez, acompañado por el presidente de FOMICRUZ S.E., Fernando Baños, se reunió este miércoles – en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno – con el embajador de Canadá en la República Argentina, Stewart Wheeler, en el marco del fortalecimiento de la agenda internacional de la provincia y la promoción de oportunidades de cooperación e inversión.

Durante la visita del diplomático a Santa Cruz, dialogaron sobre las perspectivas del sector minero en Santa Cruz y las oportunidades de inversión, destacando la presencia de empresas canadienses que ya operan en el territorio provincial y su aporte al desarrollo productivo y a la generación de empleo local.

En ese contexto, se valoraron las reuniones mantenidas oportunamente en la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires y en la localidad de El Calafate con directivos de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), donde se expusieron las potencialidades mineras de la provincia, el marco institucional y las condiciones para el desarrollo de inversiones responsables, consolidando a Santa Cruz como un destino estratégico dentro del mercado internacional.

Asimismo, se destacó la importancia de la convención PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada), uno de los principales encuentros internacionales del sector minero, como un espacio clave para la vinculación con inversores, empresas y organismos internacionales, la que se realizará en Toronto, del 1 al 4 de marzo.

Finalmente, ambas partes coincidieron en la importancia de continuar profundizando los vínculos bilaterales y la cooperación institucional entre Santa Cruz y Canadá, con el objetivo de promover inversiones sostenibles y de largo plazo en el sector minero.