Santa Cruz fortalece los controles sanitarios para evitar el ingreso de sarna ovina

En el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Claudio Vidal para fortalecer el cuidado sanitario de la producción ovina, el Consejo Agrario Provincial (CAP), junto al SENASA y el INTA, brindó una capacitación destinada a efectivos de la Policía de Santa Cruz en la Escuela de Cadetes.

El objetivo fue capacitar a los agentes para reforzar los controles y prevenir el ingreso de sarna ovina a la provincia, una enfermedad que genera importantes pérdidas en la producción ganadera.

La capacitación estuvo a cargo del médico veterinario Germán Beltritti, acompañado por los vocales del CAP Emilio Rivera y Miguel O’Byrne, quienes brindaron detalles sobre los procedimientos de control y la normativa vigente.Durante la jornada se explicaron los procedimientos que deben aplicarse en los controles sobre rutas nacionales y provinciales en los accesos a Santa Cruz, con el fin de verificar que los animales ovinos destinados a cría y reproducción cumplan con todas las normas sanitarias vigentes.

En este marco, el SENASA expuso los lineamientos y requisitos establecidos a nivel nacional, mientras que el CAP detalló la normativa provincial vigente. En particular, se presentaron los alcances de la Resolución Nº 40/CAP/2026, que establece que los ovinos que ingresan desde el norte de la provincia deberán cumplir con las siguientes condiciones sanitarias:

– Presentar un certificado oficial de doble baño por inmersión realizado en origen con productos aprobados por SENASA.

– Realizar una cuarentena obligatoria de 24 días en el establecimiento de destino, período durante el cual los animales no pueden mezclarse con el resto de la majada.

La única excepción a esta normativa corresponde a animales que ingresen con destino a faena directa y únicamente a plantas habilitadas por el SENASA, siempre y cuando provengan de departamentos declarados libres de sarna ovina por este servicio. Actualmente, las únicas cuatro plantas habilitadas en la provincia se encuentran en la ciudad de Río Gallegos.

Asimismo, se recordó que todo ovino remitido a Santa Cruz que no cumpla con la resolución provincial será devuelto a su lugar de origen. El incumplimiento puede derivar en multas tanto para productores como para transportistas.

Santa Cruz se mantiene libre de sarna ovina desde el año 2021, condición reconocida oficialmente por el SENASA en 2023. Estas instancias de capacitación fortalecen el trabajo conjunto entre organismos sanitarios y fuerzas de seguridad y garantizan el cumplimiento de los controles para proteger el estatus sanitario libre de sarna ovina de la provincia.