Santa Cruz fortalece las políticas públicas para la prevención de la trata y la explotación

La Secretaría de Estado de Igualdad e Integración, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, continúa consolidando acciones destinadas a fortalecer las políticas públicas de prevención, ampliar su alcance territorial y garantizar el acceso equitativo a derechos para todas las personas que habitan la provincia de Santa Cruz.

En este marco, se llevó adelante una reunión interinstitucional organizada por la Subsecretaría de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos, área que tiene bajo su órbita la Dirección de Trata y Explotación de Personas.

El encuentro tuvo como objetivo analizar y consensuar líneas de acción conjuntas para el desarrollo de instancias de capacitación articuladas en materia de prevención de la trata y la explotación, incorporando especialmente el abordaje de las nuevas modalidades delictivas vinculadas a entornos digitales.

Durante la jornada se acordó avanzar en un esquema de formación conjunta entre la Dirección de Trata y Explotación y la División Cibercrimen del Ministerio de Seguridad, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales de prevención, detección temprana e intervención ante situaciones de explotación, particularmente aquellas que afectan a niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad.

Participaron de la reunión la oficial inspectora Sonia Cari, el sargento Alan Villarruel, la directora de Formación Provincial, María José Santillán, y la directora de Trata y Explotación de Personas, Marcela Acuña, quienes destacaron la importancia del trabajo articulado entre organismos del Estado para brindar respuestas integrales y eficaces frente a una problemática compleja y en constante transformación.

Estas acciones se inscriben en una política impulsada por el Gobierno de Claudio Vidal, y la gestión de la ministra Luisa Cárdenas, que se concreta por medio del fortalecimiento institucional y articulación intersectorial, orientada a la prevención, protección y restitución de derechos, reafirmando el compromiso del Estado provincial en la lucha contra la trata y la explotación de personas.