Santa Cruz fortalece las políticas de niñez y adolescencia con nuevos convenios del programa PAINA

El Gobierno Provincial firmó acuerdos con municipios y comisiones de fomento para garantizar herramientas de acompañamiento, protección y asistencia integral destinadas a niñas, niños y adolescentes en todo el territorio santacruceño.

En el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del gobernador Claudio Vidal para fortalecer la presencia territorial del Estado y consolidar redes de protección social, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración llevó adelante este jueves la firma de renovación de convenios del Programa de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (PAINA) con municipios y comisiones de fomento de Santa Cruz.

El acto se desarrolló en el Salón Gregores de Casa de Gobierno y contó con la participación de la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, en representación de la cartera social, el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga; y la subsecretaria de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, Verónica Pérez.

También participaron autoridades locales de distintas localidades de la provincia: Gabriel Galarza (Cañadón Seco), Darío Menna (Río Turbio), Néstor Tico (El Chalten), Aldo Aravena (28 de Noviembre), Analía Farías (Comandante Luis Piedra Buena).

Inversión social para fortalecer derechos

A través de estos convenios, el Gobierno Provincial destinará fondos para fortalecer programas locales de asistencia, contención y promoción de derechos.

Los montos asignados contemplan:

Más de 11 millones de pesos para Cañadón Seco.

Más de 25 millones para Río Turbio.

Más de 14 millones para El Chaltén.

Más de 17 millones para 28 de Noviembre.

Más de 15 millones para Comandante Luis Piedra Buena.

Desde el Ejecutivo Provincial destacaron que estas herramientas permiten fortalecer equipos técnicos, sostener programas territoriales y dar respuestas concretas ante situaciones de vulnerabilidad social.

Un programa con alcance territorial

El programa PAINA tiene como objetivo promover la atención integral de niñas, niños y adolescentes mediante acciones de fortalecimiento, protección y restitución de derechos, articulando el trabajo entre Provincia y gobiernos locales.

En ese sentido, desde la cartera social remarcaron que el programa se adapta a las particularidades de cada comunidad, permitiendo abordar distintas problemáticas sociales desde una mirada territorial e inclusiva.

Asimismo, la articulación con municipios y comisiones de fomento resulta fundamental para garantizar una presencia activa del Estado en toda la provincia.

Políticas públicas con enfoque integral

La iniciativa forma parte del trabajo que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, bajo la conducción de Sebastián Georgion, con el objetivo de consolidar políticas públicas integrales orientadas al bienestar de las infancias y adolescencias santacruceñas.

El programa se sustenta en los principios establecidos por la Ley Nacional N° 26.061, incorporada a la legislación provincial mediante la Ley Provincial N° 3.062 y su decreto reglamentario.

A través de estas acciones, el Gobierno de Claudio Vidal reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las políticas de cuidado, inclusión y protección integral de derechos, consolidando un Estado presente y articulado con cada comunidad del territorio provincial.