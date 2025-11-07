Santa Cruz fortalece el control de emisiones industriales en el norte provincial

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Energía y Minería, realizó inspecciones a la planta cementera que opera PCR, en la ciudad de Pico Truncado. Se verificó el cumplimiento de las regulaciones nacionales y provinciales en materia ambiental.

En el marco de las políticas de fiscalización y control ambiental que impulsa el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, se realizó una inspección técnica en la planta cementera de la empresa PCR, ubicada sobre la Ruta Provincial N°12, en la localidad de Pico Truncado.

El operativo, encabezado por la Subsecretaría de Contralor Ambiental Zona Norte, tuvo como objetivo verificar el desarrollo del muestreo de emisiones gaseosas y el monitoreo de calidad de aire ejecutado por la empresa, en cumplimiento de la normativa ambiental nacional y provincial.

La inspección se realizó en el marco del Plan de Muestreo de Emisiones presentado por PCR, destinado a verificar el grado de cumplimiento de los parámetros gaseosos establecidos por las regulaciones vigentes. Durante la jornada, se tomaron muestras en los distintos puntos fijos de emisión y en dos puntos adicionales de control de calidad del aire en el entorno de la planta.

En la oportunidad, se registraron los horarios, las condiciones de operación y la cadena de custodia de las muestras, además de mantener reuniones con representantes del laboratorio contratado para corroborar procedimientos, metodologías aplicadas y calibración de los equipos.

Asimismo, se solicitó a la empresa la presentación de los certificados de mantenimiento y calibración de instrumentos, junto con la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) y las auditorías ambientales actualizadas.

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz refuerza las acciones de contralo ambiental en la producción industrial que se llevan adelante en toda la provincia, asegurando una gestión responsable, transparente y ambientalmente sostenible de las actividades productivas.