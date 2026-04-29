Santa Cruz extiende resguardos docentes y refuerza una política de Estado para sostener el empleo educativo

El Gobierno provincial oficializó la continuidad de los resguardos laborales durante mayo de 2026. La medida, enmarcada en una política de Estado, busca garantizar la estabilidad docente frente a la caída de matrícula y reorganizar el sistema educativo sin pérdida de puestos de trabajo.

El Consejo Provincial de Educación formalizó la continuidad de los resguardos laborales docentes durante mayo de 2026, mediante la Resolución N° 1023 firmada en Río Gallegos el 28 de abril.

La medida no surge de manera aislada: da continuidad a decisiones previas adoptadas durante este año y ratifica una línea de gestión que el Gobierno provincial definió como política de Estado: el sostenimiento de las fuentes laborales en el sistema educativo.

En concreto, la resolución amplía los alcances de normativas anteriores que ya habían extendido estos resguardos hasta marzo y abril, consolidando ahora su vigencia hasta el 31 de mayo.

Caída de matrícula y respuesta estatal

El contexto que motiva la decisión es claro: una disminución de aproximadamente 7.000 estudiantes en toda la provincia, con impacto directo en las aulas, especialmente en el nivel inicial.

En condiciones normales, este escenario implicaría:

Cierre de salas sin alumnos

Baja de cargos docentes

Recategorización institucional

Reducción de cargos directivos.

Baja de cargos del dpto de orientación de secundaria y secretarios.

Sin embargo, la administración provincial optó por otro camino. En lugar de aplicar ajustes estructurales, decidió preservar los puestos de trabajo docentes, evitando el impacto directo sobre el empleo.

Resguardos laborales: qué significan en la práctica

El concepto de resguardo implica que, aun cuando la matrícula no justifique determinados cargos según la normativa vigente, los docentes continúan en funciones y cobrando sus sueldos.

Pero la medida no se limita a una lógica de contención: Se reorganizan las instituciones educativas. Se redefinen funciones y se orienta el trabajo hacia el fortalecimiento de las trayectorias escolares

Es decir, el sostenimiento del empleo se combina con una reconfiguración pedagógica del sistema, buscando que la decisión tenga impacto también en la calidad educativa.

Ir mes a mes y una negociación frustrada

Cabe recordar que el 12 noviembre de 2025, el Gobierno provincial propuso en paritarias garantizar los resguardos durante todo 2026, pero la iniciativa fue rechazada por el gremio docente en paritaria del 20 de noviembre según acta 13 .

Posteriormente, ya en el inicio de este año, y a pedido de la representación sindical, se acordó avanzar en un esquema diferente: la extensión mensual de los resguardos” y una *evaluación periódica de la situación.

La resolución emitida este martes por el Consejo Provincial de Educación responde, precisamente, a ese mecanismo de renovación mes a mes.

Una señal política: sostener el empleo en tiempos de ajuste estructural

La decisión de extender los resguardos vuelve a poner en evidencia el enfoque del Gobierno provincial frente a un problema estructural: menos alumnos, pero sin trasladar ese ajuste al empleo docente.

En ese sentido, la medida consolida una definición política que busca equilibrar variables sensibles: La sostenibilidad del sistema educativo; la estabilidad laboral y la reorganización institucional.

Con la extensión hasta mayo, la Provincia ratifica que el camino elegido no es el recorte automático, sino una administración gradual, negociada y con foco en la continuidad laboral.