Santa Cruz evalúa impactos ambientales tras incendio en yacimiento Cañadón Escondido

La Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero realiza inspecciones en la zona afectada para determinar la magnitud del evento y supervisar las acciones de remediación que llevará adelante la operadora YPF.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, llevó adelante una inspección en la Batería CE-01 del yacimiento Cañadón Escondido, tras el incendio registrado el pasado 31 de octubre.

El siniestro fue reportado de manera inmediata por la operadora YPF S.A. a la Autoridad de Aplicación ambiental provincial. Según las primeras inspecciones visuales, el origen del incendio podría vincularse a una posible falla eléctrica, aunque la investigación continúa en curso.

Durante la emergencia, personal de YPF, superficiarios del área y la Unidad de Bomberos Voluntarios de Las Heras actuaron con rapidez, logrando contener el foco ígneo mediante la implementación de cortafuegos manuales, evitando de esta manera su propagación hacia zonas aledañas.

A días del incidente, equipos técnicos del Ministerio de Energía y Minería continúan trabajando en el sitio, para evaluar el impacto ambiental, y la extensión del área afectada, estimada en aproximadamente 5.000 metros cuadrados. Ante ese escenario, la Autoridad de Aplicación solicitó a la operadora la presentación de un informe técnico de investigación, junto con un plan de remediación ambiental y revegetación.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Provincial con el control, la transparencia y la gestión ambiental responsable en toda la actividad hidrocarburífera. Desde la Subsecretaría de Contralor Ambiental Zona Norte se reafirmó que las tareas de seguimiento continuarán hasta asegurar la restauración completa, del área y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.