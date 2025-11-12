Santa Cruz estuvo presente en el Encuentro Regional de Supervisores realizado en Chubut

La Provincia participó del Encuentro Regional de Supervisores que se desarrolló en la Casa de Retiro “Santa Margarita”, en Rawson, Chubut, con el objetivo de fortalecer el liderazgo pedagógico, el trabajo en red y el Compromiso Nacional por la Alfabetización.

Durante la jornada, supervisores, referentes y equipos técnicos de distintas jurisdicciones compartieron experiencias, analizaron estrategias de acompañamiento institucional y abordaron los desafíos actuales en torno a la enseñanza y los procesos de alfabetización.

Representando a Santa Cruz participaron la tutora de la capacitación Giselle Moreira junto a las supervisoras Mariana Soulez, Norma Franco, Cinthya Mansilla, Giselle Moreira, Sonia Daza, Alejandra Montiel, María Cristina Castañino, Alejandra Belazzio y Silvia Gerez, quienes aportaron sus perspectivas y experiencias en el marco del trabajo colaborativo desarrollado durante el encuentro.

Asimismo, se realizaron paneles sobre el liderazgo pedagógico de supervisores en red y la gestión con sentido, además de un espacio de intercambio interjurisdiccional y una Galería de Buenas Prácticas, donde cada provincia presentó experiencias significativas vinculadas al fortalecimiento de la alfabetización.

Por último, los supervisores de las distintas zonas de la provincia coincidieron en la importancia de estos espacios de encuentro y formación, que promueven el diálogo, el aprendizaje colaborativo y la construcción de estrategias comunes para garantizar el derecho a aprender en todo el país.