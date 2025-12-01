Santa Cruz estuvo presente en el encuentro anual de historia de salud integrada

La Ministra de Salud y Ambiente, Dra. Lorena Ross estuvo presente en el 2° Encuentro Anual HSI, junto a referentes de salud de todo el país. A través de esta instancia, las provincias construyen herramientas abiertas y colaborativas, impulsando la transformación digital de los sistemas de salud.

Durante este evento, se trabajaron tres bloques clave, relacionados al paso de la Historia de Salud al Sistema Digital Integrado, Gobernanza y sustentabilidad e Interoperabilidad. Mediante estos ejes se abrieron espacios de debate sobre gobiernos y proyectos sustentables con visión a largo plazo. Asimismo, se avanzó en el análisis y expectativas de poner en funcionamiento una interoperabilidad real entre jurisdicciones usuarias de HSI, fortaleciendo un ecosistema de salud integrado.

Disertaron profesionales de la salud y referentes de las carteras sanitarias de distintas provincias, en pos de brindar experiencias para fortalecer acuerdos y consensos hacia un sistema de salud digital para todo el país.

Ross destacó esta jornada de intercambios para fomentar una construcción colectiva y ampliar la integración junto a las provincias, en materia de telesalud y herramientas digitales que permitan mejorar la atención para las comunidades.

El Ministerio de Salud y Ambiente, avanza con la capacitación e implementación de herramientas que permitan generar la actualización constante del sistema de salud, en sentido de brindar atención más integrada y accesible para la provincia, en continuidad a las indicaciones del Gobernador Claudio Vidal.