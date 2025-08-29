Santa Cruz estuvo presente en el ciclo de conferencias de Argentina Mining Sur 2025

Los paneles de exposición giraron en torno a trabajos de exploración y políticas mineras. Las autoridades del Ministerio de Energía y Minería de la Provincia de Santa Cruz, y de FOMICRUZ, brindaron sus perspectivas sobre el desarrollo del sector en los próximos años, la necesidad de contar con Licencia Social, la necesidad de inclusión de mano de obra santacruceña y de PyMEs locales, entre otros aspectos.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Energía y Minería y de FOMICRUZ S.E., integra distintos paneles y conferencias dentro de la Exposición “Argentina Mining Sur 2025”, desde el pasado miércoles 27 y hasta hoy viernes 29 de agosto.

La presencia provincial en estos ámbitos, refleja el compromiso de fortalecer el desarrollo de la minería con mirada federal, generando espacios de diálogo, innovación y oportunidades para la industria y las comunidades.

La primera conferencia en la que Santa Cruz participó fue el “Panel Exploración”, en el que la geóloga Fernanda Pacheco, en representación de FOMICRUZ S.E., y Mario Alfaro, de Fredonia Mining y Ariel Testi, de Blue Sky Uranium, detallaron los avances que, en materia de exploración, se están llevando adelante en territorio santacruceño, panel que contó con la moderación de Guillermo Re Khul, presidente de Sophia Energy.

Los principales aspectos abordados giraron en torno a por qué explorar en Santa Cruz, cómo atraer inversiones, como mejorar el conocimiento geológico minero en la Provincia, y qué perspectivas se avizoran para los próximos años.

En otro de los paneles, desarrollados durante la primera jornada de la exposición, la Provincia estuvo representada por Paola Pavanello, subsecretaria Letrada de la Secretaría de Estado de Minería, quien tuvo a su cargo la charla “Explorar el Macizo del Deseado hoy: entre oportunidades reales y desafíos estructurales”, oportunidad en la que compartió panel con Patricio Brividoro, vicepresidente de Exploración de la empresa Unico Silver Argentina SA.

Finalmente, y llegando al cierre de la segunda jornada, Oscar Vera, presidente de FOMICRUZ S.E., junto a Pedro Tiberi, secretario de Estado de Minería de Santa Cruz, encabezaron el panel “Minería y Política”, con la moderación de Pedro Buttazzoni, director de Latin Mining, abordando aspectos como la Licencia Social, la incorporación de pymes santacruceñas a la industria minera, Ley de Cierre de Minas, el rol de la Secretaría de Minería como Autoridad de Aplicación, además de la necesidad de contar con jóvenes profesionales santacruceños.