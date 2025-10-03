“Santa Cruz está abandonada: hambre, miedo y falta de trabajo”, afirmó Juan Carlos Molina en su visita a Caleta Olivia

El candidato a diputado nacional por Fuerza Santacruceña, Juan Carlos Molina, criticó la situación social y económica de la provincia durante su recorrida por la zona norte. Aseguró que la falta de empleo y la pérdida de subsidios golpean de lleno a los vecinos.

En el marco de una entrevista con Voces y Apuntes, el candidato a diputado nacional Juan Carlos Molina sostuvo que la realidad en Santa Cruz es crítica y que se repite en cada localidad que recorre. “Santa Cruz está abandonada, con dolor, se nota mucho. En todos lados se repiten las mismas palabras: hambre, persecución, miedo”, expresó.

Durante su visita a la zona norte, Molina detalló que pasó por Los Antiguos, Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia, donde observó problemáticas comunes: “No hay trabajo, no hay producción. Hoy no hay nadie en Las Heras, es un pueblo fantasma. Muchos firmaron el retiro voluntario porque les dijeron que en tres meses volvían a trabajar, y hoy se dieron cuenta de que era mentira”.

El candidato también puso el foco en el impacto de la quita de subsidios en los servicios básicos. “En Perito Moreno, una empleada municipal gana $400.000 y paga $280.000 de gas. Como ahora es gas licuado, te cobran el transporte que antes estaba subsidiado. La cosa es que llegues a comer a fin de mes”, advirtió. Asimismo, denunció que, ante el clima de temor, “tenemos que hacer reuniones secretas por temor a sanciones y represalias”.

En la entrevista también participaron los candidatos que integran la lista junto a Molina, Amadeo Figueroa y Pamela Pessoa, además del concejal de Caleta Olivia Carlos Aparicio.