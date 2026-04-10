“Santa Cruz es un ejemplo a seguir en obra pública”: destacó Marcelo De La Torre en el comienzo de la construcción de 120 viviendas en Río Gallegos

En un contexto nacional de paralización de obras, el Gobierno de Claudio Vidal continua scon el desarrollo de un plan habitacional con fuerte inversión, generación de empleo local y cupos destinados a sectoes esenciales.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), dio inicio a la primera etapa de construcción de 120 viviendas en Río Gallegos, una obra largamente esperada que había sido anunciada por el gobernador Claudio Vidal. Por tal motivo, hoy el presidente de IDUV, Marcelo De La Torre junto a la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; Cristian Zeballos de la empresa constructora y representantes de la UOCRA, recorrieron el predio donde se edificará la obra, y destacaron la importancia de dar respuesta a la demanda habitacional de Río Gallegos.

Reactivación de la obra pública

“Es una obra muy esperada y significativa, teniendo en cuenta que en el resto del país la obra pública está parada. Santa Cruz es un ejemplo a seguir”, destacó Marcelo De La Torre, presidente del IDUV

Además, se confirmó que otras 56 viviendas están próximas a entregarse, con una fecha estimada para mediados de mayo, consolidando el avance del plan habitacional en la capital provincial.

Detalles de las viviendas: inversión millonaria y calidad constructiva

“Las unidades serán construidas con sistema tradicional: Ladrillo cerámico, aberturas de aluminio, superficie de 50 m², terminaciones de primera calidad”, especificó De la Torre.

El plazo de ejecución será de 12 meses, con una inversión que superará los 11.000 millones de pesos.

“Son viviendas de material tradicional, con terminaciones de primera calidad y adaptadas al clima de la región. Se prevé la aislación para el clima que tenemos acá en la zona.”, explicó Cristian Zeballos de Consur SRL, empresa encargada de la obra.

Quiénes serán los beneficiarios

El esquema de adjudicación contempla una distribución específica: 40 viviendas para personal de salud, 40 viviendas para trabajadores de la educación, 10 viviendas para la policía, el resto será sorteado entre inscriptos del IDUV

“El sorteo se realizará una vez finalizada la obra”, indicó el funcionario, mientras que el próximo sorteo será en mayo para las 56 viviendas ya finalizadas.

Trabajo local y generación de empleo

Desde la UOCRA destacaron el impacto positivo en el empleo:

“Lo importante es que se está haciendo todo con trabajadores locales que viven en Santa Cruz”, señalaron.

Asimismo, remarcaron el orgullo por el avance de las obras: “Estamos orgullosos de esta nueva etapa, de lo que logramos con los trabajadores de Río Gallegos”.

En cuanto a la dinámica laboral, explicaron que el nivel de empleo varía según la etapa de obra, con picos en momentos clave como instalaciones eléctricas y de calefacción.

El desafío del clima y la continuidad de obras

Uno de los principales desafíos sigue siendo el clima patagónico: “Desafiamos al clima, estamos en la Patagonia y tenemos que trabajar todo el año”, afirmaron desde el sector.

Además, destacaron la importancia del diálogo con el IDUV: “Tenemos mesas de trabajo donde buscamos soluciones y logramos avanzar incluso en invierno”.

El Gobierno destaca el diálogo y el cumplimiento de obras

Por su parte, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, valoró el trabajo conjunto:

“Coincido con la UOCRA: es clave el diálogo y que los trabajadores sean santacruceños”. También subrayó el cumplimiento de los compromisos asumidos: “Obra que se anuncia, obra que se termina”.

Elmiger también se refirió a la situación habitacional en El Chaltén, donde el Gobierno trabaja en soluciones integrales: “No se trata solo de entregar tierra, sino de garantizar servicios como agua, luz y gas”.

Aseguró que existen dos alternativas en análisis y que habrá novedades en el corto plazo, con participación de distintos organismos provinciales y el municipio.

Producción estatal y reducción de costos

Finalmente, la ministra destacó el rol de la empresa estatal en la producción de insumos: “La SAU Santa Cruz Puede está produciendo puertas placas, lo que permite abaratar costos y hacer más eficiente el gasto del Estado”.

Además, señaló que estos productos ya se comercializan en distintos puntos de la provincia e incluso en grandes superficies.

“Estamos trabajando en los tres pilares del Gobierno: producción, trabajo y educación”, concluyó.

Con estas acciones, el Gobierno de Claudio Vidal busca reactivar la obra pública, generar empleo y dar respuesta a la demanda habitacional, en un contexto económico complejo a nivel nacional.