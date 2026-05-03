“Santa Cruz es la cuna del canto patagónico”: Payaguala emocionó en la décima jornada de la FILBA 2026

Ayer se vivió una nueva jornada de la agenda santacruceña, organizada por la Secretaría de Estado de Cultura y Casa de Santa Cruz, que tuvo como protagonista a la música patagónica con la presentación de “Patagonia musiquera: Historia y memoria”, encabezada por el cantautor e investigador Oscar Payaguala, acompañado por Diego Aguirres, Néstor Cheuqueman y Marcelo Falcón.

La décima jornada de la agenda santacruceña en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tuvo como eje central la música y la memoria. Ayer, el Stand 3238 del Ente Cultural Patagonia se colmó de público para la charla-espectáculo “Patagonia musiquera: Historia y memoria”, encabezada por el cantautor e investigador Oscar Payaguala, acompañado por Diego Aguirres, Néstor Cheuqueman y Marcelo Falcón. La propuesta combinó relatos, música y proyecciones, ofreciendo un recorrido por las raíces del canto patagónico y su legado artístico.

Payaguala, con 50 años de trayectoria y oriundo de Pico Truncado, compartió con emoción: “Si nosotros dejábamos pasar esta oportunidad, la historia quedaba renga. Había que hacer un homenaje a los grandes maestros que nos marcaron la huella”.

Sobre la relevancia de la presentación, agregó: “Es un orgullo, un privilegio. Este regalo en mis 50 años como músico me deja el corazón agrandado”. El artista también reflexionó sobre la importancia de sostener las raíces frente a las modas: “Nosotros llegamos a donde estamos porque fuimos consecuentes con lo nuestro. Más allá de que tuvimos ofertas para cantar otras cosas, nos quedamos con lo nuestro, porque somos de la Patagonia y no vamos a cambiar”.

En su repaso histórico, Payaguala subrayó el rol de Santa Cruz en la construcción del canto regional: “El libro hace referencia a que Santa Cruz es la cuna del canto patagónico. Desde don Oscar Jiménez, don Ravallo, Héctor Rodolfo Peña, el Gato Ossés, hasta las voces de Puerto Deseado y Lago Posadas, significa que Santa Cruz es un poco el epicentro del canto patagónico. Y después Jiménez Agüero, claro está, no podemos obviarlo”. Con mirada crítica hacia las nuevas generaciones, añadió: “Los chicos están muy expuestos y en el afán del triunfo rápido olvidan sus raíces. Ese es el fracaso mayoritario que existe. Por eso este libro es un antecedente, para que sepan qué nació en Santa Cruz y qué le da identidad”.

La jornada también incluyó la presentación del libro Emociones del Infierno de Juan Cruz Teyra Morgó, docente y escritor de Comandante Luis Piedra Buena. La obra relata su experiencia personal frente a una denuncia infundada y el recuerdo de su colega Facundo Díaz.

Teyra explicó: “Es contar cómo es volver a una escuela nuevamente en condición de inocente. Es una revancha, un retrato de lo que hay que hacer y tomar en cuenta para poder salir de estos momentos difíciles”. Sobre la importancia de llegar a la feria, añadió: “Estoy súper orgulloso de poder llegar acá, poder llegar con la palabra de la docencia, mostrar quién era Facundo y cómo hablamos en nuestra provincia. Lo que no callamos y lo que tenemos ganas de contar justamente en este lugar”.

Con estas actividades, Santa Cruz reafirmó en la décima jornada de la FILBA 2026 que su cultura se expresa tanto en la resiliencia de sus docentes y escritores como en la memoria viva de su música. La voz de Payaguala, con su homenaje a los grandes maestros y su defensa de las raíces, se convirtió en el punto más alto de la jornada, proyectando la identidad santacruceña en un espacio internacional. La agenda continúa con nuevas propuestas que pueden consultarse en

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