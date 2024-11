Santa Cruz en Concierto: Draconis celebrará sus 21 años con un concierto único

A diez años de la publicación del disco “The Awakenning of the Deads”, la legendaria banda del metal santacruceño se presentará el viernes 15 y el sábado 16 de noviembre en un concierto sinfónico junto a La Sinfonietta. Las entradas gratuitas se reservan en conexioncultura.santacruz.gob.ar

El próximo fin de semana tendrá lugar una nueva fecha del exitoso ciclo “Santa Cruz en Concierto”, impulsado por la Secretaría de Estado de Cultura con el propósito de abrir las puertas del Centro Cultural a los y las artistas de distintos géneros y diferentes localidades y puedan compartir con el público el talento musical de la provincia.

En esta ocasión, el próximo viernes 15 y sábado 16 a las 20:00 se presentarán Draconis y La Sinfonietta en un concierto único para celebrar los 21 años de la banda de Death Metal Melódico y la década del disco “The Awakenning of the Deads”.

Fundada en 2023 por Gerardo Vargas, Draconis se impuso como una banda legendaria para el género en la Patagonia Argentina. En 2011 editan el disco “THE BEGINNING OF THE END” enrolado en el Death y el Thrash a través del sello discográfico DONTPAYMUSIC, para formato digital de descarga legal y gratuita. Este LP es reeditado en Inglaterra por WAGNER RECORDS en formato digital disponible en todas sus plataformas virtuales.

A partir de allí, se le abrieron puertas para girar por Buenos Aires en shows de primer nivel que los vieron brillar junto a bandas pioneras del estilo como AMON AMARTH y AT THE GATES de Suecia y su nombre comenzó a ser muy respetado a lo largo y ancho de Argentina. Tanto es así que ese mismo año el disco es editado en formato físico en España por el sello VOKORRITAS RECORDS.

En 2013 registran su segundo disco de estudio para ser editado en Argentina por PRV LABEL/PULMONAR CREACIONES, presentándose en grandes festivales del interior nacional junto a bandas under y de renombre en la escena metalera; marcando un nuevo pilar en la intensa carrera de DRACONIS. Este segundo disco que lleva por nombre “THE AWAKENNING OF THE DEADS” marca un nuevo camino o la continuación del mismo que tienen por delante y saben cómo encararlo, por experiencia, prestancia y por sobre todas las cosas, constancia y calidad.

En 2016 se reedita este segundo LP en Inglaterra por el sello SECRET SERVICE RECORDS dando un paso más en su carrera, demostrando que las distancias no son inconveniente alguno si hay esfuerzo e ideales claros, encarando giras internacionales para la presentación del mismo.

En 2017 DRACONIS ya se ha hecho un nombre en la escena mundial de Metal extremo under. En 2020 se realizó el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio en USA por Brutal Records, y para todo el mundo a través de las plataformas digitales por Sony Music; el mismo producido íntegramente por DRACONIS y masterizado MT Studios, Suecia. Demostrando nuevamente que las distancias físicas no son inconvenientes cuando se trabaja con tenacidad y convicción.

Este 2023 nos trae la gran noticia de su contrato a largo plazo con RTR RECORDS (U.S.A.) encarando una nueva etapa llena de proyectos y música para seguir invadiendo el glob

Los integrantes son Gerardo Vargas: Guitarras & Voces; Bruno Vargas: Guitarras; Marcos Villarroel: Bajo; Cesar Roman: Batería.