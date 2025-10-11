Santa Cruz elige crecer con sus trabajadores

El gobernador Claudio Vidal encabezó una mesa de trabajo interinstitucional junto al ministro de Seguridad, Pedro Prodromos; el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo; el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena; el jefe de Policía, Diego Agüero; el segundo jefe, Luis Bordón; José Britos, de la Unidad Regional; Maximiliano Moreno, de la Policía Caminera; José Olivera, de la Dirección General Zona Norte del Ministerio de Trabajo; Fabián Kuc, director provincial de Transporte; y Matías Santiago, jefe del Centro de Servicios de la ASIP.

El encuentro, que se desarrolló en la sede del Ministerio de Seguridad en Zona Norte, tuvo como objetivo coordinar acciones conjuntas para la aplicación y el control de la nueva Ley 90/10, que ya se encuentra en vigencia en toda la provincia.

“Durante años, la vieja Ley 70/30 se aplicó al revés: había más trabajadores de afuera que santacruceños. Esa situación cambió”, aseguró el mandatario santacruceño.

La Ley 90/10, impulsada por el Gobierno provincial y aprobada por la Legislatura, garantiza que al menos el 90 % de los trabajadores empleados en obras públicas, represas, yacimientos, servicios y actividades privadas sean residentes de Santa Cruz con una antigüedad mínima de seis años.

Esta normativa no solo busca priorizar la mano de obra local, sino también proteger el desarrollo económico de la provincia, fomentando la contratación de santacruceños en todos los sectores productivos.

Su aplicación representa un cambio estructural en la política laboral, ya que promueve la redistribución del empleo, fortalece el consumo interno y genera un efecto multiplicador en los comercios y emprendimientos locales.

A partir de esta semana, el Gobierno provincial junto al Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Trabajo y los municipios inicia un operativo integral de fiscalización en represas, yacimientos y obras públicas y privadas, con el propósito de verificar el cumplimiento efectivo de la ley y asegurar que cada empleo, cada salario y cada oportunidad queden en manos de los santacruceños.

“La Ley 90/10 no excluye: incluye y repara. Devuelve dignidad al trabajo y protege el futuro de nuestra gente. Debemos impulsar al comerciante, al emprendedor y al pequeño productor. La riqueza tiene que quedar acá, en Santa Cruz, para cada familia que elige vivir y crecer en esta tierra”, destacó el gobernador Claudio Vidal.