Santa Cruz consolidó gestiones deportivas ante Nación en el CeNARD

En el marco de su agenda institucional en la Ciudad de Buenos Aires, el secretario de Estado de Deporte, Gabriel Murúa, mantuvo una reunión de trabajo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), junto al subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza.

Durante el encuentro, se analizó la actualidad del deporte argentino y se avanzó en la articulación de políticas conjuntas, entre Provincia y Nación, con especial énfasis en la organización de los Juegos Nacionales Evita, y en los distintos programas de acompañamiento y desarrollo que impulsa la Subsecretaría de Deportes de la Nación.

La reunión permitió fortalecer el vínculo institucional, y proyectar acciones concretas destinadas a ampliar oportunidades para deportistas, entrenadores y clubes de Santa Cruz, consolidando una agenda común de trabajo que promueva el crecimiento del deporte en la provincia.

En el marco de la visita al CeNARD, el secretario también compartió un encuentro con la destacada judoca santacruceña Joaquina Nieto, quien continúa su proceso de preparación y desarrollo competitivo; y con Leo Salina, joven de Cañadón Seco que se desempeña como director técnico de la reserva de Gimnasia y Esgrima La Plata en futsal, y como ayudante técnico de primera división.

De esta manera, la Secretaría de Estado de Deporte continúa gestionando, acompañando a los talentos santacruceños y fortaleciendo el trabajo conjunto con organismos nacionales, para potenciar el desarrollo del deporte provincial en todo el país.