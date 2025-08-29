Santa Cruz conformará la primera Mesa de Diálogo Interreligioso en Río Gallegos

La Secretaría de Estado de Culto anunció la conformación de la primera Mesa de Diálogo Interreligioso en la provincia. El encuentro se realizará el viernes 5 de septiembre a las 10 horas en Río Gallegos y contará con la participación de entidades religiosas locales.

La secretaria de Estado de Culto, Mónica Pereyra, informó que el espacio de diálogo reunirá en esta primera etapa a referentes de iglesias y comunidades religiosas de Río Gallegos, entre ellas, la Iglesia Católica, Testigos de Jehová, adventistas, mormones y diversas denominaciones evangélicas.

Pereyra explicó que la iniciativa surge de la Ley Provincial -sancionada en el año 2002- que impulsa el diálogo interreligioso, lo cual motivó a ponerla en vigencia para posibilitar la congregación de diversos referentes de las iglesias en la capital provincial.

“Como Secretaría de Culto queremos ser un puente entre el Gobierno y las iglesias, para que la población pueda encontrar herramientas y apoyo en este contexto de crisis”, subrayó Pereyra, quien mencionó que contarán con la participación del presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), pastor Christian Hooft, uno de los impulsores del proyecto para que las iglesias no católicas tengan personería religiosa, el cual fue concretado a través de un decreto del Gobierno Nacional.

La funcionaria destacó que el objetivo del Gobierno Provincial es fortalecer el vínculo entre el Estado y las iglesias, entendiendo el rol cercano que cumplen en el acompañamiento de las familias frente a problemáticas sociales como las adicciones, la violencia intrafamiliar y el suicidio.

“El gobernador Claudio Vidal mantiene un fuerte compromiso con la Secretaría de Culto, está muy involucrado y reconoce su aporte a la reconstrucción social de la provincia”, señaló Pereyra, al dar cuenta que el mandatario provincial mantendrá un encuentro el jueves 4 con el referente de ACIERA y pastores provinciales, para formalizar la adhesión de la provincia al decreto nacional.

En paralelo, informó que el 30 de agosto participará de la vigilia organizada por la Iglesia Metodista Pentecostal, que congregará fieles de toda la provincia, de Chile y de otras provincias argentinas en el CePARD. La actividad se extenderá desde las 17 hasta la 1 de la madrugada, con un espacio de oración y acompañamiento por la situación social y espiritual de Santa Cruz.