Santa Cruz cerró una destacada participación en la Feria Internacional del Libro

Más de 50 santacruceños presentes, 600 ejemplares disponibles y más de 6 millones de pesos en ventas para escritores santacruceños, fue el balance de la participación de nuestra provincia en el evento literario más importante de latinoamérica, impulsada por el Gobierno de Santa Cruz a través de las secretarías de Estado de Cultura y Casa de Santa Cruz.

Finalizó la participación de Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con resultados positivos para la producción editorial santacruceña y una amplia agenda de actividades impulsadas de manera articulada entre las secretarías de Estado de Cultura y Casa de Santa Cruz.

Durante esta edición participaron 52 autores, editores y artistas de distintos puntos de la provincia, con 117 títulos y más de 600 ejemplares puestos a disposición del público, superando ampliamente las cifras de ediciones anteriores. Como resultado del trabajo desarrollado durante la feria, se registraron ventas superiores a los seis millones y medio de pesos, impactando de manera directa en la comunidad editorial santacruceña.

En este marco, la organización implementó además, por primera vez, una herramienta digital desarrollada por el equipo de Turismo y Cultura de la Casa de Santa Cruz para registrar y sistematizar las ventas realizadas durante el evento, optimizando el seguimiento comercial y fortaleciendo el vínculo con autores y editoriales participantes.

Desde la Coordinación de Industrias Culturales y Proyecto Editorial de la Secretaría de Estado de Cultura, su referente Estefanía Santibáñez valoró positivamente la participación provincial en la feria y destacó el crecimiento alcanzado en cantidad de títulos, autores y ejemplares vendidos. Asimismo, remarcó la importancia del trabajo articulado entre organismos provinciales y señaló especialmente la implementación de la herramienta digital desarrollada por la Casa de Santa Cruz para el registro y seguimiento de ventas durante el evento.

En la misma línea, desde la Biblioteca Provincial “Juan Hilarión Lenzi”, encabezada por su directora Marcela Álvarez, destacaron la gran recepción que tuvieron los libros de autores santacruceños por parte del público y valoraron la posibilidad de sostener una agenda de presentaciones diversa y nutrida que permitió fortalecer la presencia cultural de la provincia en la feria.

La secretaria de Estado de la Casa de Santa Cruz, Agustina Aguiar, destacó que estos resultados reflejan el potencial de la producción editorial provincial y la importancia de sostener políticas públicas culturales que permitan ampliar los espacios de circulación, difusión y comercialización para autores y autoras santacruceñas.

Asimismo, desde la Dirección General de Relaciones Públicas y el Departamento de Turismo y Cultura de la Casa de Santa Cruz destacaron que la participación en la Feria Internacional del Libro representa también una forma concreta de acompañar el enorme esfuerzo que realizan escritores y escritoras de toda la provincia para compartir sus obras, difundir la identidad santacruceña y fortalecer la presencia cultural de Santa Cruz en escenarios nacionales.

Estas acciones forman parte del trabajo impulsado por la gestión del gobernador Claudio Vidal para fortalecer la difusión de la cultura santacruceña, generar oportunidades concretas para sus artistas y consolidar la presencia de la provincia en los principales espacios culturales del país.