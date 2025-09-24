Santa Cruz celebra el Día Internacional del Turismo

La Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, invita a toda la comunidad a participar de una jornada especial en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre a nivel mundial.



El encuentro se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre de 12:00 a 18:00 horas, en la sede de la Secretaría de Estado de Turismo en Río Gallegos, Av. Pres. Dr. Néstor C. Kirchner 863, y contará con un variado programa de actividades destinadas a poner en valor el turismo santacruceño, sus actores y experiencias, bajo el lema “Turismo y Transformación Sostenible”.



Programa destacado



La jornada se abrirá con una ceremonia inaugural y la presentación audiovisual “Santacruzá tus Límites”, a cargo de la Secretaría de Estado de Turismo, acompañada de las palabras de bienvenida de las autoridades.



Posteriormente, se desarrollarán distintas presentaciones y charlas:



-Estudiantes de la Escuela Secundaria N° 38 “Juana Azurduy” compartirán un trabajo sobre turismo en Santa Cruz.



-El especialista Ricardo Soules brindará una exposición de astroturismo titulada “Las Constelaciones y Nosotros”.



-La Fundación Por el Mar (PEM) ofrecerá la charla “Conocer para Proteger”.



-La Asociación Ambiente Sur presentará su propuesta sobre “Ciclos de caminatas en el Estuario de Río Gallegos”.



-El Club de Observadores de Aves (COA) y Southern Patagonia Tours participarán con una exposición conjunta.



-El Parque Nacional Perito Moreno y la localidad de Gobernador Gregores presentarán charlas virtuales sobre la apertura de sus respectivas temporadas turísticas.



-Allevent Patagonia compartirá su propuesta de alquiler de equipos de camping y alta montaña, una alternativa innovadora que busca acompañar al visitante en experiencias responsables y seguras en la naturaleza.



La diversa grilla ofrecerá también momentos de encuentro y distensión, con proyección de videos y música ambiental, generando un espacio cercano y participativo para compartir experiencias entre referentes, operadores turísticos y la comunidad.



Esta propuesta se enmarca en el compromiso del Gobierno de Santa Cruz, de promover un turismo sostenible, participativo y con identidad. El Ministerio de la Producción continúa trabajando junto a municipios, prestadores y organizaciones para fortalecer el desarrollo turístico en toda la provincia.