Santa Cruz busca fortalecer la actividad pesquera y defender el recurso provincial

La ministra de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci, se refirió a la situación del sector pesquero provincial y a las gestiones que se llevan adelante para fortalecer la actividad en los puertos santacruceños.

Ricci, en plática con la Subsecretaría de producción y contenidos, señaló que recientemente mantuvo reuniones con autoridades de Puerto Deseado para analizar la situación de la pesca y anticiparse a la próxima temporada de langostino.

La ministra explicó que uno de los desafíos que enfrenta la provincia es el comportamiento biológico del recurso, que en ocasiones lleva a que las empresas opten por descargar en otros puertos donde el langostino se encuentra más cercano.

Ante esta situación, el Gobierno provincial busca defender el recurso pesquero y fortalecer la actividad en el puerto santacruceño.

“Estamos trabajando para posicionar y para preparar a nuestros puertos para que no tengan parates, pero particularmente en la pesca en Puerto Deseado anticipándonos a la temporada del langostino”, destacó Ricci.

En ese marco, representantes de Puerto Deseado participarán de la próxima reunión del Consejo Federal Pesquero junto al secretario de Pesca provincial, Sergio Climenco, con el objetivo de plantear la situación del sector y promover medidas que beneficien a la provincia.

La ministra también confirmó que próximamente comenzará la obra del sitio tres en el puerto de Puerto Deseado, una infraestructura clave para fortalecer la actividad marítima.

Buen desempeño en la pesca de calamar

En cuanto al balance de la actividad pesquera, Ricci destacó que la temporada de calamar registró resultados positivos, superando en más del 60% los niveles de captura respecto del año anterior.

Esto generó un impacto favorable para la economía local, especialmente en las comunidades vinculadas a la actividad portuaria.

Además, indicó que se analiza el desarrollo de nuevos recursos pesqueros, como la pesca de sardina, una posibilidad que, según estudios del INIDEP, podría representar una nueva oportunidad productiva para la provincia.