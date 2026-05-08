Santa Cruz avanza en la implementación del Registro Civil Electrónico

La provincia realizó la primera prueba de emisión de un acta de nacimiento digital y continúa fortaleciendo la modernización de los servicios públicos.

El Gobierno de la provincia de Santa Cruz, a través de la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Registrales, área del Ministerio de Gobierno, se encuentra trabajando en la modernización de sus registros. En tal sentido, la subsecretaria Carla Bahamonde mantuvo una reunión de trabajo con la Secretaría de Estado de Modernización e Innovación Tecnológica, encabezada por Jorge Porto, junto a sus respectivos equipos técnicos, con el objetivo de avanzar en la implementación del Registro Civil Electrónico (RCE) en la provincia de Santa Cruz.

En ese marco, durante la jornada se realizó de manera satisfactoria la primera prueba de emisión de un acta de nacimiento electrónica, marcando un importante avance en el proceso de modernización y digitalización de los servicios registrales en todo el territorio santacruceño.

Las autoridades destacaron que la incorporación de este nuevo sistema requerirá un trabajo progresivo de capacitación y acompañamiento en todos los registros civiles de la provincia, a fin de garantizar una implementación eficiente, ordenada y homogénea en cada localidad.

El Registro Civil Electrónico permitirá optimizar los circuitos administrativos, agilizar los procesos y fortalecer la trazabilidad y seguridad de la información registral, avanzando hacia un sistema más moderno, ágil y accesible para la comunidad.

Esta iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por el gobernador Claudio Vidal, orientadas a construir un Estado más eficiente, cercano y con mayor capacidad de respuesta, incorporando herramientas tecnológicas que mejoren la calidad de los servicios públicos y simplifiquen los trámites para los vecinos y vecinas de toda la provincia.