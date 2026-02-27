Santa Cruz avanza en estrategias de formación y empleo para jóvenes

En el marco de una agenda institucional orientada a fortalecer la articulación entre educación, formación y sector productivo, el miércoles 25 de febrero se realizó en la Casa de Santa Cruz, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una reunión de trabajo entre autoridades provinciales y representantes de la Cámara de Operadoras Mineras (CAMICRUZ), con el objetivo de avanzar en estrategias conjuntas que amplíen la inserción laboral juvenil en la provincia.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz, Juan Mata; la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido; y el secretario de Estado, Javier Aravena, junto a representantes de las principales operadoras mineras: Agustín del Castillo (Cerro Vanguardia), Ernesto Rigamonti (Minera Santa Cruz), Verónica Nohara (Minera Don Nicolás y presidenta de CAMICRUZ), Gustavo Villafañe (Newmont) y Diego Parravicini (Cerro Moro).

Durante la reunión se trabajó en el fortalecimiento de la formación orientada al empleo y en la necesidad de adecuar los trayectos educativos a los perfiles laborales que demanda la actividad minera, sector estratégico dentro de la matriz productiva provincial.

Uno de los ejes centrales fue el análisis del ciclo de Formación para el Trabajo desarrollado durante 2025, que permitió certificar a 400 jóvenes de siete localidades santacruceñas en perfiles como operador minero, tareas generales de limpieza, gastronomía, hotelería y seguridad. En esta nueva etapa, el desafío es avanzar en un esquema que facilite su incorporación progresiva al sector.

Asimismo, se acordó dar continuidad a la agenda de trabajo mediante un próximo encuentro que incluirá a proveedores de las operadoras mineras, con el propósito de ampliar la articulación público-privada y generar mayores oportunidades de empleo joven en Santa Cruz.

Esta acción reafirma su compromiso con políticas públicas que integran educación y producción, consolidando una estrategia que vincula formación, empleo y desarrollo económico sostenible para las y los jóvenes santacruceños.