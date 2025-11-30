Santa Cruz apuesta al uranio como recurso clave para la transición energética

El Gobierno de Santa Cruz, a través de FOMICRUZ S.E., continúa fortaleciendo su rol como actor clave en la búsqueda de nuevos recursos estratégicos y en el desarrollo minero sostenible. En esta línea, se retomaron las campañas de exploración del Proyecto Sofía, en trabajo conjunto con Sophia Energy S.A., de acuerdo con la planificación del segundo semestre de 2025.

Actualmente, ambas compañías se encuentran desarrollando la etapa de cubicación, con el objetivo de cuantificar las reservas de uranio y determinar su volumen, tonelaje y valor económico.

Esta fase, crucial para la evaluación del potencial minero, incluye muestreos sistemáticos y recolección precisa de datos, que aportan información estratégica sobre las propiedades mineras Meseta Sirven y el Alto, permitiendo además identificar nuevas áreas de interés dentro del territorio provincial.

Las líneas de acción y planificación de exploración cuentan con el respaldo técnico del Dr. Eduardo Zappetini, reconocido especialista en geología y minería, quien aporta su experiencia para garantizar resultados de alto rigor científico.

Con este desarrollo, Santa Cruz apuesta a poner en valor sus recursos uraníferos, diversificando la actividad minera provincial e incorporando minerales estratégicos para el futuro energético del país.

Prospección estratégica en el centro de la provincia: Proyecto Caballo Blanco – La Solita

En paralelo, FOMICRUZ S.E. puso en marcha desde el mes de septiembre una campaña intensiva de prospección en el Proyecto Caballo Blanco – La Solita, ubicado a unos 140 kilómetros al noroeste de la ciudad de Puerto San Julián. Esta iniciativa se enfoca en la evaluación del potencial de uranio mediante tecnología de vanguardia, reafirmando el compromiso de Santa Cruz con una minería moderna, científica y sostenible.

Las tareas en terreno incluyen geofísica avanzada, con el uso de espectrómetro de rayos gamma para detectar concentraciones radioactivas en el subsuelo, con precisión y sin intervención invasiva; mapeo geológico detallado, a partir de levantamientos extensivos para delimitar zonas de interés y establecer modelos preliminares del área; como así también muestreos estratégicos, con la recolección, análisis y clasificación de muestras para confirmar la presencia de uranio y su potencial económico.

Estas campañas no solo buscan validar las propiedades mineras de la empresa, sino que representan una política de prospección estratégica para detectar nuevos recursos, generar información geológica de calidad y promover proyectos que aporten valor, empleo y desarrollo regional.

Con visión de futuro, innovación y sustentabilidad, Santa Cruz se posiciona como una provincia pionera en la identificación y desarrollo de minerales clave para la transición energética, fortaleciendo su protagonismo nacional en materia minera.