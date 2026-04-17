Santa Cruz apuesta al Desarrollo Emprendedor: récord de inscripciones en programa de Economía Social

Más de 300 emprendedores se inscribieron en pocas horas al programa provincial, en una iniciativa que fortalece las políticas públicas de la gestión del gobernador Claudio Vidal orientadas al trabajo, la producción y la inclusión.

Alta demanda y cupos completos en tiempo récord

En el marco de las políticas públicas que impulsa el Gobierno de Santa Cruz, la Secretaría de Estado de Economía Social puso en marcha el Programa de Desarrollo Emprendedor, una propuesta que tuvo una convocatoria masiva con más de 300 inscriptos en el mismo día de su lanzamiento.

El secretario de Estado de Economía Social, Alberto Parsons, destacó que “tuvimos una grata sorpresa, ya que el mismo día se completaron los cupos previstos”, subrayando el fuerte interés de la comunidad por acceder a instancias de formación.

Capacitación para fortalecer la economía social

El programa, desarrollado en conjunto con el Instituto Superior de Enseñanza Técnica (INSET), tiene como objetivo brindar herramientas concretas a microemprendedores para potenciar sus proyectos, promoviendo su crecimiento y sostenibilidad en el tiempo.

En este sentido, Parsons remarcó la importancia de generar espacios formales de aprendizaje: “Es muy positivo que los emprendedores comiencen a capacitarse, a incorporar conocimientos y a proyectar el desarrollo de sus actividades”.

Alcance provincial y mirada federal

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es su alcance territorial, ya que se inscribieron emprendedores de todas las localidades de Santa Cruz, incluyendo comisiones de fomento y parajes como La Esperanza.

“Logramos que la propuesta llegue a cada rincón de la provincia. Eso demuestra el enorme potencial emprendedor que tenemos”, señaló el funcionario.

De la informalidad a la formalidad

La capacitación apunta a acompañar a los emprendedores en un proceso clave: pasar de la informalidad a la formalidad, incorporando herramientas vinculadas a facturación, aspectos legales y gestión.

“Cada paso cuesta, pero también trae su recompensa. Formalizarse permite acceder a nuevas oportunidades y crecer”, explicó Parsons.

Presencia territorial y acompañamiento del Estado

Desde la Secretaría de Estado de Economía Social se adelantó que el programa tendrá continuidad en distintas localidades, con capacitaciones presenciales y acompañamiento directo, en función de la demanda de municipios y comisiones de fomento.

Estas acciones se enmarcan en la política de gestión del gobernador Claudio Vidal, que promueve un Estado presente, con mirada federal, acercando herramientas concretas para el desarrollo productivo en todo el territorio.

Políticas públicas para el crecimiento productivo

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz continúa consolidando una agenda centrada en la economía social, la generación de empleo y el fortalecimiento del sector emprendedor, pilares fundamentales para el crecimiento y la diversificación de la matriz productiva provincial.