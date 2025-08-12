Santa Cruz apuesta a la educación inicial con nuevas Aulas Digitales Móviles

El Consejo Provincial de Educación, a través de la Dirección Provincial de Educación Inicial, recibirá durante el mes de agosto las Aulas Digitales Móviles destinadas a diferentes Jardines de Infantes de la Provincia de Santa Cruz. Esta acción se enmarca en un trabajo articulado con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, con el objetivo de fortalecer las propuestas pedagógicas y el acceso temprano a las tecnologías.

El Jardín de Infantes N°70, de Río Gallegos, fue la primera institución en recibir este equipamiento, marcando el comienzo de una distribución que alcanzará a establecimientos de toda la provincia.

Al respecto, la directora del Nivel Inicial, Mariana Nazzi, señaló que este dispositivo es “una herramienta fundamental para la planificación de propuestas integrales de enseñanza, en torno a la alfabetización inicial y digital, la educación y la tecnología, y los nuevos entornos educativos”.

En este sentido, destacó que el vínculo de niños y niñas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como con recursos, aplicaciones y contenidos digitales, se produce a edades cada vez más tempranas. “Los aprendizajes que se adquieren en los primeros años son indispensables para favorecer trayectorias educativas continuas y de calidad”, remarcó.

Las Aulas Digitales Móviles que recibirán las instituciones de nivel inicial están compuestas por:

1 carro de carga y guarda,

2 notebooks Dell Latitude 5440,

1 servidor Dell Optiplex Microform Factor,

1 monitor Dell P2222H,

20 tablets ENOVA TAE10C13,

4 robots educativos programables,

1 Acces Point Cisco,

1 disco externo Toshiba Canvio Basics 1TB,

1 proyector Epson Powerlite 118 y

1 parlante bluetooth ENOVA PET 15C10.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Santa Cruz busca garantizar que los jardines de infantes cuenten con herramientas tecnológicas de calidad, favoreciendo el desarrollo de competencias digitales desde los primeros años de la escolaridad.