Santa Cruz acompañó la 10ª Ronda Binacional de Negocios en Caleta Olivia

El evento tuvo lugar este viernes 31 de octubre, donde autoridades, empresarios, emprendedores de Argentina y Chile debatieron sobre estrategias para fortalecer el intercambio comercial y la integración regional. Participaron la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, junto al secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Luncevich y al subsecretario de Coordinación y Monitoreo de Zonas Francas, Gustavo Gómez.

Los representantes del Gobierno Provincial disertaron sobre las oportunidades de articulación entre Santa Cruz y Chile y participaron de mesas de diálogo con emprendedores y empresarios, enfocadas en el comercio exterior y las posibilidades de trabajo conjunto para potenciar la comercialización de productos de ambos países.

Ricci destacó la importancia de estos espacios para consolidar vínculos productivos y fortalecer la integración patagónica. “Estos encuentros permiten ampliar la mirada sobre nuestras capacidades productivas y abrir nuevas oportunidades de cooperación con Chile, fortaleciendo la comercialización de productos de Santa Cruz en ambos mercados”, señaló.

El encuentro fue organizado por la Cámara de Mujeres de la Patagonia Sur (CAMPAS), la Agencia de Desarrollo de Caleta Olivia, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y el municipio local, con el acompañamiento del intendente Pablo Carrizo, autoridades provinciales y representantes del gobierno chileno.

Durante la apertura, la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa del municipio, Andrea Bayón, destacó la importancia de abordar los desafíos de la transición energética y la sustentabilidad en la región patagónica, convocando a actores públicos y privados de ambos países a diseñar estrategias comunes para el desarrollo productivo y laboral.

En representación de la cartera comercial de Santa Cruz, Paulo Lunzevich remarcó la necesidad de sostener una agenda regional activa. “La cooperación público-privada y el intercambio técnico son fundamentales para construir una Patagonia más integrada y competitiva. Estos espacios nos permiten avanzar en políticas comunes que generen desarrollo y empleo”.

A su vez, Gustavo Gómez subrayó el valor de la participación de los emprendedores santacruceños en estos ámbitos. “Las rondas de negocios son una herramienta concreta para vincular a nuestros productores con el mercado chileno y potenciar la proyección comercial de Santa Cruz en la región”.

La jornada incluyó paneles sobre bioarquitectura, innovación tecnológica e inteligencia artificial, además de mesas de trabajo orientadas a fortalecer los compromisos bilaterales y generar nuevas oportunidades de cooperación entre Argentina y Chile.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, reafirmó su acompañamiento a los espacios que promueven la integración regional y el desarrollo sostenible, consolidando el compromiso de la provincia con la producción local y el crecimiento conjunto de la Patagonia.