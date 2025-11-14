Santa Cruz acompaña el recorrido de “Tesoros por Descubrir” en Puerto Deseado

La Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, participó este miércoles 12 de noviembre de una nueva jornada de “Tesoros por Descubrir”, la propuesta del Ente Patagonia que esta semana visita distintos puntos de la provincia de Santa Cruz.

En Puerto Deseado, el equipo provincial acompañó las actividades programadas y concretó un encuentro de trabajo entre la directora provincial de Turismo, Mercedes Zavalía, y el intendente Juan Raúl Martínez. La reunión se desarrolló en el marco del recorrido que realizan influencers, comunicadores y referentes del sector turístico que visitan la localidad para interiorizarse sobre sus atractivos como así también difundirlos a nivel regional y nacional.

Las autoridades resaltaron la importancia de impulsar iniciativas que posicionen a Puerto Deseado como un destino de excelencia, destacando su riqueza natural, cultural e histórica. También valoraron el trabajo articulado que desarrollan el municipio, el Gobierno provincial y los actores locales para potenciar la actividad turística.

El director de Turismo de Puerto Deseado, José Pezzano, formó parte de la jornada y avanzó junto al equipo provincial en temas vinculados a propuestas futuras y al fortalecimiento del circuito turístico local en el marco de esta iniciativa patagónica.

Desde la Secretaría de Turismo se reafirmó el compromiso de acompañar las acciones regionales que promueven el desarrollo turístico, con el objetivo de consolidar a Santa Cruz como un destino estratégico dentro de la Patagonia.