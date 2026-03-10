San Julián será sede de la capacitación provincial en Maquinaria Pesada: inscripciones abiertas

La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el gobernador Claudio Vidal para fortalecer la formación técnica, y ampliar las oportunidades laborales en toda la provincia.

Tras el éxito de la primera edición realizada en la localidad de Las Heras, el Gobierno de Santa Cruz confirmó para el día 16 de marzo la continuidad del programa provincial de capacitación en Maquinaria Pesada, que en esta oportunidad llegará a Puerto San Julián.

La propuesta es impulsada por el Gobierno Provincial, a través de la Administración General de Vialidad Provincial y la empresa estatal Distrigas SA, con el objetivo de profesionalizar a trabajadores locales, y brindar nuevas herramientas de inserción laboral en la zona centro de la provincia.

El ciclo formativo se enmarca en el plan provincial de actualización técnica, que busca descentralizar el acceso al conocimiento y llevar instancias de formación a distintas localidades del interior santacruceño.

Bajo los lineamientos del gobernador Claudio Vidal, la iniciativa apunta a garantizar que el personal de municipios, organismos provinciales y vecinos interesados puedan acceder a capacitaciones especializadas.

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas, en participar de esta capacitación gratuita, ya pueden completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/d5EtSVbqhbSvMPxF7

Formación integral: teoría y práctica

La capacitación se desarrollará mediante una metodología intensiva, que combina contenidos teóricos con prácticas en terreno.

El módulo teórico abordará temas vinculados a normativas vigentes de seguridad e higiene, protocolos de mantenimiento preventivo, y actualización sobre tecnologías aplicadas a sistemas hidráulicos de maquinaria pesada.

Por su parte, el módulo práctico permitirá a los participantes realizar ejercicios en campo, bajo la supervisión de instructores especializados, con el objetivo de reforzar los conocimientos adquiridos.

Compromiso con el desarrollo local

Maximiliano Gómez, referente del programa, destacó el impacto de estas jornadas de formación para la comunidad.

“Un maquinista bien capacitado no sólo trabaja de forma más segura, sino que también prolonga la vida útil del equipamiento del Estado, lo que se traduce en una gestión más eficiente de los servicios para los vecinos”, señaló.

La capacitación en maquinaria pesada forma parte de una serie de acciones impulsadas por el Gobierno provincial, para fortalecer el desarrollo productivo y mejorar las oportunidades de empleo en distintas localidades de Santa Cruz.