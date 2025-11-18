Salud y Vialidad: Jornadas informativas sobre hábitos saludables

Este fin de semana, en el marco de las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, referentes del Ministerio de Salud y Ambiente participaron de una jornada informativa sobre hábitos saludables, destinada a personal de la Administración General de Vialidad Provincial.

La propuesta, estuvo organizada por Vialidad Provincial, desde la Dirección de Relaciones Públicas y Protocolo y el Departamento de Capacitación y Educación Vial y el Departamento Medicina y Prevención del Trabajo. Participaron más de 50 trabajadores y trabajadoras del organismo.

Durante la jornada, los referentes de Salud, desarrollaron diferentes temáticas; la Lic. en Nutrición, Daiana Fernández Tapia, abordó pautas y recomendaciones para la adopción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles; por otra parte el Lic. Jorge de la Torre, brindó una exposición informativa sobre los efectos del tabaquismo y la importancia de su prevención; Por último, Jorge Rey, aportó herramientas y lineamientos para la identificación, acompañamiento y prevención de consumos problemáticos en el ámbito laboral.

En el transcurso de este espacio, se destacó la preocupación por el aumento del uso de vapeadores, especialmente entre los jóvenes, y la necesidad de reforzar la información basada en evidencia para contrarrestar mitos instalados. “Existe mucha desinformación; muchos creen que el vapeo es solo vapor con sabor o que ayuda a dejar de fumar, pero en realidad puede contener incluso más nicotina que un cigarrillo tradicional, además de múltiples sustancias tóxicas que afectan la salud”, señaló de la Torre.

Esta instancia se caracterizó por la participación activa del personal, que manifestó interés y realizó numerosas consultas. En continuidad con este trabajo, la semana entrante, Jorge Rey, brindará una charla específica sobre consumo problemático, destinada especialmente a conductores de Vialidad Provincial.

Acompañaron esta jornada el Presidente de la AGVP, Julio César Bujer, y el Vicepresidente, Daniel Loncon, quienes destacaron estas iniciativas en sentido de fortalecer el bienestar integral y cuidado de la salud del personal vial.

Finalmente, se acordó avanzar en futuras propuestas formativas que incluyan temáticas como salud bucal, prevención de lesiones laborales, pausas activas y contenidos vinculados a la kinesiología. Estas acciones podrían incorporarse en la planificación del próximo año, consolidando un abordaje integral de la salud en el ámbito laboral