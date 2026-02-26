Salud y la Organización Panamericana de la Salud avanzan en ampliación de tecnologías sanitarias

La Ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, junto al Presidente de la Caja de Servicios Sociales, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con el objetivo de coordinar avanzar en estrategias orientadas a ampliar el acceso a tecnologías sanitarias. Esta articulación se da en continuidad al acuerdo firmado en noviembre de 2025, para el acceso de la provincia a los beneficios del Fondo Rotatorio para la Adquisición de Productos Estratégicos de Salud Pública.

Durante el encuentro se avanzó en líneas de cooperación técnica y estrategias conjuntas que permitan optimizar procesos de compra, fortalecer la planificación sanitaria y garantizar el acceso oportuno y equitativo a tratamientos esenciales para la población. Asimismo, se abordaron mecanismos de sostenibilidad y eficiencia en el uso de recursos, en consonancia con estándares internacionales de calidad y transparencia.

La representante de OPS en Argentina, Eva Jané Llopis indicó que el mencionado instrumento “consiste en un mecanismo de cooperación técnica que facilita programar la demanda y mejorar el acceso a medicamentos e insumos sanitarios. De esta manera, seguimos acompañando el fortalecimiento de los sistemas de salud en todas las jurisdicciones”.

Por su parte, la ministra de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Lorena Ross, destacó la importancia del trabajo interinstitucional entre la cartera sanitaria provincial y OPS “para mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario provincial y reafirmar el compromiso con el derecho a la salud de las santacruceñas y los santacruceños”. En este sentido, se exploraron las oportunidades que puede generar el Fondo Estratégico para el acceso a medicamentos oncológicos y de alto costo, insumos prioritarios para la provincia.

El encuentro contó también con la participación del asesor de Sistemas y Servicios de Salud en Argentina, Cristóbal Cuadrado; la secretaria de Estado de Articulación y Monitoreo de la provincia, Ariana Figueroa; y el gerente en Sistemas de Información de la obra social, César Caucaman.