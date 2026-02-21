Salud y el Consejo Agrario Provincial firman convenio para apto físico de brigadistas.

En el marco del trabajo institucional y fortalecimiento de las estrategias y líneas de acción provinciales el Ministerio de Salud y Ambiente y el Consejo Agrario Provincial, concretaron la firma de un convenio para promover y garantizar el apto psicofísico del personal y equipo de brigadistas.

En este sentido, la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross recibió al presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, para avanzar una mesa de trabajo y la posterior firma de convenio entre los entes provinciales.

Estas acciones, fortalecen el acceso en los hospitales provinciales al personal comprendido en el cuerpo de brigadistas y la atención sanitaria para la realización del apto psicofísico de los mismos, en sentido de proteger y resguardar la salud en relación a las delicadas tareas que realizan.

La ministra Ross, destaco el trabajo articulado y la responsabilidad institucional para con los trabajadores y el continuo cuidado de la salud de los equipos, promoviendo y garantizando espacios de atención en el sistema de salud pública.

Participaron de este encuentro, por la cartera Sanitaria: la secretaria de Estado de Articulación y Monitoreo, Ariana Figueroa; el subsecretario de Acceso y Equidad en Salud, Ricardo Coloccini; y por el organismo provincial: el vocal director, Emilio Rivera y la directora Provincial de Recursos Naturales, Ayelén Alberti.