Salud y Desarrollo: Acta Acuerdo para garantizar examen psicofísico de cuidadores domiciliarios

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Salud y Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, concretaron la firma de un acuerdo de colaboración para la cobertura de aptos físicos de cuidadores domiciliarios y hospitalarios.



En este sentido, la ministra Lorena Ross junto al secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Juan Simón Herrero, mantuvieron una reunión de trabajo con la secretaria de Estado de Igualdad e Integración, Jazmín Macchiavelli, donde concretaron la firma de un convenio de cooperación Institucional destinado a garantizar la asignación de turnos necesarios para que cuidadores domiciliarios puedan acceder a la realización del examen psicofísico laboral de manera gratuita en la red de hospitales de la provincia.



Este acuerdo busca establecer una colaboración entre las carteras de salud y desarrollo para crear políticas públicas de cuidado enfocadas en garantizar la protección y promoción de la asistencia a personas mayores, personas con discapacidad, niños y niñas.



De esta forma, el Ministerio de Salud y Ambiente reafirma el compromiso en garantizar la asignación de turnos necesarios para que el programa de cuidadores que desempeñe tareas vinculadas al cuidado de las poblaciones mencionadas, pueda acceder a la realización del examen psicofísico laboral de manera gratuita en cualquier nosocomio del territorio de la Provincia de Santa Cruz.