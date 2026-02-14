Salud: Volvemos al Cole 2026

En el marco de la Campaña Provincial “Vuelta al Cole”, el Ministerio de Salud y Ambiente relanza la iniciativa “Volvemos al Cole 2026”, destinada a brindar acceso a la atención para completar la Ficha Única de Salud Escolar, en Hospitales y Centros de Atención Primaria de Santa Cruz.

Esta nueva edición, se lleva a cabo desde el 15 de febrero hasta el 31 de Marzo, contemplando controles de salud, adecuados a la población escolar en sus diferentes niveles, como así también, vacunación de calendario nacional.

En esta oportunidad, durante las jornadas de atención los efectores de salud brindaran espacios de consejería en Alimentación saludable, prevención en Salud mental y promoción de la Actividad física. Al acercarte a tu Centro de salud, deberás contar con DNI, Libreta de Salud, Carnet de Vacunación.

“Volvemos al Cole” es una propuesta que viene realizando el Ministerio de Salud y Ambiente desde el inicio de la gestión, atentos a la demanda de la población en edad escolar para el llenado de la ficha única de salud, de alcance universal garantizando el acceso y atención de la salud, siguiendo las indicaciones del gobernador Claudio Vidal.